Las jornadas continuarán en distintos Centros de Atención Primaria de la ciudad, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud visual y facilitar el acceso a estudios y tratamientos oftalmológicos a toda la comunidad.

Con una gran convocatoria de vecinos y vecinas, este miércoles se desarrolló una jornada oftalmológica en el barrio Las Flores, organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. De la misma, participaron el secretario de Salud, Jorge Espíndola y la subsecretaria, Gabriela Moreno.

La propuesta forma parte del programa de atención comunitaria que busca garantizar el acceso a controles y tratamientos visuales, especialmente en niños, niñas y personas sin cobertura médica.

En este contexto, Espíndola destacó la importancia de estas iniciativas dado que “la demanda en oftalmología hoy es muy crítica en Comodoro. Para quienes no tienen obra social es difícil acceder, y aun con cobertura suele ser mínima. Por eso, por decisión del intendente, estamos acercando soluciones concretas a los barrios”.

“Muchos niños necesitan lentes para poder aprender en la escuela, y estos programas nos permiten dar respuesta a esas necesidades”, indicó el secretario, al tiempo que subrayó que “además de la atención oftalmológica, en la jornada se ofrecen controles nutricionales, promoción de hábitos saludables y vacunación del calendario obligatorio”.

En este marco, el funcionario señaló que desde el equipo de Salud “se está trabajando para dar respuestas integrales, para llevar el compromiso de cada profesional a cada rincón de la ciudad”.

Por su parte, el medico especialista en oftalmología, Martín Battauz, explicó la modalidad de atención en los Centros de Atención Primaria de la ciudad detallando que “se otorgan 30 turnos y la convocatoria siempre supera las expectativas. Traemos equipamiento para estudios básicos como agudeza visual y fondo de ojos; y en los casos que requieren aparatología más compleja, derivamos con turno a la Secretaría de Salud”, sostuvo.

“Nos encontramos con chicos que tienen graduaciones altas sin corregir, lo que afecta directamente su aprendizaje. Muchas veces lo detectan las maestras y derivan al control”, detalló el medico haciendo referencia a que “las consultas más frecuentes suelen ser la detección de problemas de refracción en niños y adolescentes”.

Asimismo, puntualizó que durante la jornada oftalmológica “también atendemos pacientes con patologías crónicas, como diabetes, donde es clave la detección temprana de complicaciones que pueden llegar a provocar pérdida visual irreversible”.

Niños, niñas y el uso de pantallas

Al ser consultado por la exposición de los niños a las pantallas, Battauz recomendó que “es importante no darle las pantallas por lo menos hasta los tres o cuatro años de edad, ni celular, ni Tablet. En el caso de la televisión como la visión es lejana, siempre con un control de los padres se puede”.

“Para los chicos de cinco, seis, siete años, una hora por día es lo recomendable; y para los más grandes hasta un máximo de tres horas es lo aconsejable por día. Pero lo fundamental es que los padres tienen que tener un control con el uso por los problemas que causa en la visión”, puntualizó el médico.

Al mismo tiempo, explicó que “con el tema de los dispositivos se ve enrojecimiento en los ojos, ardor, picazón, empiezan a doler, incluso a dar puntadas en la vista. Se ha probado que a los pacientes que tienen antecedentes familiares de miopía o que ya son miopes, el uso excesivo de las pantallas puede desencadenar o agravar la patología”, precisó.