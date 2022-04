Escandalosos audios provocan la salida de Castrilli en Chile

El ex árbitro argentino fue removido de su cargo luego de que se conocieran las declaraciones del referee que cobró un penal en el partido Huachipato y Copiapó por presión del VAR.

El 27 de enero Huachipato se impuso por 1 a 0 ante Deportes Copapió en el duelo correspondiente al segundo partido de la promoción y consiguió así mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno, luego del 3-2 que había cosechado en la ida. El encuentro disputado en Talcahuano se resolvió por un polémico penal marcado por Cris Martínez y pitado por el árbitro Francisco Gilabert, cuyos audios viralizados esta semana desencadenaron el despido del mandamás del arbitraje chileno, Javier Castrilli.

En los audios publicados por ADN Radio, Gilabert recuerda el diálogo que tuvo con el VAR en aquel duelo después de haber cobrado la falta dentro del área. Desde la cabina lo llamaron porque habían advertido que no existía infracción alguna, tal y como se puede observar en los videos publicados días más tarde por la asociación del fútbol chileno (ANFP), y que por lo tanto el error debía corregirse. Al acercarse al monitor, el juez reconoció su equivocación y avisó que procedería a cobrar córner. Hasta ese instante, todo parecía ser normal, pero algo extraño sucede entonces.

“Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen ‘¡Francisco! por favor, un momento. Analiza la camiseta. Veo la camiseta y veo que la van jalando, pero dije ‘Me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina’”. Pero desde el VAR, insistieron: “‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y ahí en entendí que algo había pasado. Había, no sé, algo raro”.

Gilabert decidió entonces cobrar penal en favor de Huachipato, pese a que instantes antes él y la cabina habían acordado que no existía ninguna falta. Martínez marcó el gol, el equipo local ganó y entonces se quedó en la máxima categoría del fútbol chileno.

“NOS LLAMARON DE SANTIAGO”

“Termina el partido y el VAR me dice, ‘Menos mal que cobraste el penal, menos mal que nos entendiste’. ‘¿Pero qué pasó?, ‘Nos llamaron de Santiago, que tenías que cobrar penal’”.

Gilabert, quien en sus audios deja en claro lo sucedido, reconoció que no sabe exactamente quién dio la orden para que se pitara esa falta, pero tiene una firme sospecha: “He pensado que (Osvaldo) Talamilla o Castrilli tienen alguna jugada con los huevones de Huachipato. Yo creo que es lo más cercano”.

Tras semejante escándalo, el diario local La Tercera informó que las autoridades de la ANFP se reunieron con Castrilli para comunicarle que “sería apartado de sus funciones mientras se realizaba la investigación”. Sin embargo, “tanto Castrilli, como Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, los otros miembros de la comisión, no aceptaron, por lo que fueron despedidos”.

“No podemos permitir que el fútbol siga transmitiendo la impunidad. Queremos que el fútbol tenga la transparencia. Es un deporte magnífico, es la mejor disciplina. Hay que disminuir la posibilidad de cualquier error”, habían sido las palabras del ex referee argentino cuando asumió en su nueva función en la que no llegó a los 7 meses.

Vale recordar que el sindicato de árbitros de Chile inició un paro en protesta por el despido de 11 compañeros por decisión de Javier Castrilli, antes de que dejara su cargo. El presidente de la federación, Pablo Milad, apoyó los despidos y no descartó contratar jueces extranjeros. Los jueces decidieron tomar una medida de fuerza y por el momento se desconoce qué pasará con la novena fecha del campeonato local programada para el fin de semana.