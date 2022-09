Escrache de Lali Espósito a la periodista que vendió una fake news suya

Este lunes se llevó adelante la final de La Voz Argentina, programa que la tiene a Lali Espósito como una de las juradas estrellas. Sin embargo, lejos de hablar del gran cierre del programa, en Mañanísima revelaron que la cantante se había enfurecido por el resultado de la final.

Fue Estefi Berardi quién llevó la noticia a la mesa y aseguró que Lali no había estado nada conforme con quién había ganado, a tal punto que había enviado un audio a la producción sumamente enojada. La periodista además llevó el audio y lo reprodujo al aire.

“Todo es tiempo, qué pretenden loco, que una maneje al palo todo el tiempo”, se la escucha a Lali Espósito en el audio que reprodujeron al aire. Desconfiado, Pampito intentó no dar demasiado crédito a lo dicho: “Me da a chiste. Últimamente están estos juegos como que se pelean para que los levanten y después te dicen que era un chiste”.

Sin embargo, cuando el audio llegó a las redes, los usuarios empezaron a darse cuenta que se trataba de un fragmento de la película Permitidos donde el personaje de Lali Espósito hace un fuerte monólogo súper enojada.

Los usuarios rápidamente empezaron a criticar a Estefi Berardi, y uno logró llamar la atención de Lali Espósito. "¿Existe persona menos preparada que Estefi Berardi en TV?, ¿Cómo podés dar una noticia tan fake como real inventada por un hater?', ¿Tanto te cuesta chequear?", escribió uno de los críticos de la periodista, provocando una respuesta de la cantante.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora...)", escribió la artista desde su cuenta de Twitter.

Embed Existe persona menos preparada que Estefi Berardi en TV? Como podes dar una noticia tan fake como real inventada por un hater

Tanto te cuesta chequear? pic.twitter.com/OyyarLW016 — MF (@MundoFamososOk) September 13, 2022

Lejos de quedarse callada, Estefi Berardi redobló la apuesta y contestó con dureza: “No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada”.

Fuente: lmneuquen.com