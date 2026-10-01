Escuela de Jiu Jitsu de Caleta consolidó prestigio en Río Gallegos

Los representantes de la Escuela de Jiu-Jitsu “Némesis” de Caleta Olivia tuvieron una destacada actuación en el Open de Rio Gallegos celebrado el 26 de septiembre.

La delegación los deportistas de este arte marcial fue liderada por los profesores Alejandro Ríos y Walter Cáceres, habiendo obtenido excelentes resultados en torneo abierto de alto nivel competitivo.

La actuación de los luchadores caletenses se reflejó de manera directa en el podio con los siguientes resultados:

-Walter Cáceres: Medalla de plata en la categoría Gi (con kimono) Adulto Pena, y medalla de oro en la categoría No Gi (sin kimono) Avanzado.

-Cristian Pereira: Medalla de oro en la categoría Adulto Pena.

-Fabrizio Ríos: Medalla de oro en la categoría Junior.

Estos podios confirman el gran momento deportivo que atraviesa el equipo y el constante trabajo técnico y físico que vienen realizando día a día en la academia.

Los logros obtenidos en la capital santacruceña constituyen un importante impulso de cara al principal objetivo de fin de año: el Open Argentina, certamen que se disputará en el mes de noviembre en Buenos Aires.

Antes de esa gran cita nacional, la escuela intervendrá en el torneo Nos One, que se llevará a cabo el 17 de octubre en Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, sus directivos, instructores y alumnos hicieron públicos agradecimiento quienes les brindaron colaboración para viajar a Río Gallegos y continúan respaldando el crecimiento de la disciplina: al Mestre Emilio Cabeza, líder de las sedes de Némesis; a la municipalidad de Caleta Olivia que para el traslado de la delegación; a Darío Soto, por las gestiones realizadas para garantizar el alojamiento en el albergue deportivo y el racionamiento de los atletas durante la competencia.

Finalmente, la escuela invita a toda la comunidad a sumarse a practicar jiu jitsu en los siguientes lugares: Gimnasio Enrique Mosconi, los días, lunes, miércoles y viernes para niños a las 20.15 y para adolescentes y adultos a las 21.15. En tanto, la modalidad no gi se dicta en el gimnasio Daniela Gonzales los días martes y jueves a parir de las 22:00