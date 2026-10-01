La escalada deportiva se sigue impulsando en Comodoro

Se llevó adelante una capacitación, dictada por Ignacio Melano. La clínica estuvo acompañada por Comodoro Deportes y Comodoro Conocimiento.

Se realizó una clínica que estuvo a cargo de Ignacio Melano, escalador, profesor de educación física y capacitador de altísimo nivel, lo que significó un paso más en el objetivo de promover la escalada como actividad deportiva en Comodoro.

Fue en el Centro de Escalada “Holdich”, ubicado en Aristóbulo del Valle Nº1436, espacio que ofrece clases para aprender a escalar a personas desde los 4 años en adelante.

La clínica estuvo acompañada por el Ente Comodoro Deportes y Comodoro Conocimiento por lo que fue abierta a todo el público y gratuito.

En el lugar estuvieron Hernán Martínez, presidente del Ente deportivo y Domingo Squillace, gerente del Ente Comodoro Conocimiento, acompañados de Micaela Clemente, referente del Centro de Escalada.

La iniciativa tuvo como objetivo promover el deporte escalada dentro del ámbito de profesores de educación física, escaladores y terapistas ocupacionales con interés en ser profesores de escalada, o poder inculcar la disciplina en consultorio o clases de educación física.

“El curso estuvo espectacular, porque fue un paso enorme de la escalada y de la educación física en la ciudad. El deporte si bien ya estuvo en Comodoro en años anteriores, en este momento en la modalidad escalada boulder y al nivel que se está buscando promover es nueva la propuesta”, expresó Micaela Clemente a cargo del Centro de Escalada, quien agregó que “el objetivo es brindar todas las herramientas para poder desarrollarse autónomamente como escalador”.

Es que la escalada deportiva en la ciudad comenzó como un proyecto en 2025. Según contó Clemente a cargo de la iniciativa. “Surgió la idea de abrirlo y crearlo para que podamos hacer escalada nosotros, compañeros del club y demás gente”.

Sobre la idea de este tipo de clínicas, sostuvo que “necesitábamos gente capacitada para enseñar a más personas; a los profes que estamos, algunos monitores de escalada. Y el profe que vino ahora desde Uruguay; Nacho es un escalador con 12 años, profe de educación física, capacitador que lo pudo traer Comodoro Deportes para dar esta capacitación gratuita a profes de educación física, estudiantes y escaladores que quieran enseñar a otras personas”.