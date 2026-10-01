La competencia se desarrollará el sábado 17 de este mes y coincidirá con la antesala de los festejos por el Día de la Madre.

La 20ª Carrera de la Mujer unirá el deporte y la prevención en un emotivo Octubre Rosa

El atletismo comodorense se prepara para vivir una de las jornadas más emotivas y de gran convocatoria del calendario local.

El sábado 17 de octubre, la ciudad tendrá la vigésima edición de la tradicional Carrera de la Mujer, que en esta oportunidad presentará un marco muy especial al coincidir con la antesala de las celebraciones por el Día de la Madre.

Esta icónica prueba pedestre, que se transformó en un verdadero clásico del deporte en la ciudad, mantendrá como eje central su fin benéfico: todo lo recaudado será destinado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (APAeC), fortaleciendo la histórica labor de concientización que realiza la institución en la cuenca del Golfo San Jorge.

La programación atlética y recreativa comenzará formalmente a las 14 con el emblemático armado del lazo humano. Posteriormente, a las 15, se dará la señal de largada para las competidoras de las categorías competitivas (5K), mientras que a las 15:10 se habilitará el circuito para quienes participen en la modalidad de caminata familiar en una distancia de 3km.

Al finalizar la exigencia física, la actividad se trasladará al salón principal, donde las atletas y el público en general podrán participar de una clase magistral de ritmos, sorteos, testimonios de vida y espacios informativos sobre la detección precoz de la enfermedad.

Asimismo, la carrera contará con un amplio abanico de puestos institucionales y comerciales. Habrá una sonrisa en tu cabeza, cascos fríos, lencería, primeros auxilios, prevención de la salud a cargo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer, también de Cultura y Turismo de la municipalidad local, sumados al acompañamiento de diversos centros médicos y firmas privadas de la región.

COMPROMISO SOLIDARIO Y RITMO DE INSCRIPCIONES

El desarrollo del acontecimiento se sustenta en el respaldo mancomunado del ámbito público y privado. Instituciones del Estado provincial y municipal, junto a destacadas empresas y comercios de la zona, han sumado su apoyo operativo para garantizar una grata atención a las participantes.

El arancel de inscripción se fijó en 20.000 pesos, importe que incluye la remera oficial del evento deportivo. La logística de entrega de la indumentaria se anunciará públicamente una vez que el lote de prendas arribe a la ciudad. Hasta el momento, el ritmo de anotaciones refleja un gran entusiasmo en el ambiente runner local, alcanzando casi un centenar de competidoras registradas.

La competencia atlética está catalogada oficialmente de interés municipal y se integra dentro de la sexta edición consecutiva del programa Octubre Rosa. La propuesta no solo busca promover el entrenamiento físico y la vida activa, sino también educar sobre pautas saludables y canalizar la ayuda hacia los sectores que luchan contra el cáncer de mama.

Bajo la organización general liderada por la dirigente deportiva Nancy Regina, referente en la difusión del atletismo y los hábitos de vida saludable, la competencia vuelve a posicionarse como la gran cita de la concientización y la actividad física comunitaria en Comodoro Rivadavia.