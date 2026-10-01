El jugador de la U17 de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia y es uno de los diez citados para trabajar del 8 al 11 de este mes en Santa Fe.

Thiago Montes, convocado de nuevo a la preselección argentina de 3x3

Diez jugadores, entre ellos Thiago Montes de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, fueron convocados para trabajar del 8 al 11 de octubre en Chañar Ladeado, Santa Fe, con el objetivo de definir el plantel que representará al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Dakar, Senegal, del 6 al 9 de noviembre.

La convocatoria reúne a jugadores nacidos entre 2009 y 2010 provenientes de distintos puntos del país, quienes completarán cuatro jornadas de entrenamientos específicos de la modalidad.

Montes, quien ya había sido citado a fines de julio de este año, integra la categoría U17 de La Fede, y es formado en el Club de Básquet San Miguel de Río Gallegos.

Además, siguiendo con el programa de desarrollo del 3x3, jugadores invitados por el club anfitrión tendrán la posibilidad de participar de la concentración.

Esta será una nueva etapa de un proceso que comenzó en agosto con la primera concentración realizada en San Martín, Mendoza, y que tuvo continuidad en septiembre con seis jornadas de trabajo en las instalaciones del CeNARD. La actividad en Chañar Ladeado marcará la última concentración antes de la conformación definitiva del equipo que representará a la Argentina en Dakar.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se desarrollarán en Senegal del 6 al 9 de noviembre, constituyendo uno de los principales desafíos internacionales del año para el básquet juvenil argentino. El staff técnico estará integrado por Luciano Santín, Matías Bejarano y Juan Blanc, mientras que Carlos Spellanzón y Waldo López acompañarán a la delegación.

PRESELECCION ARGENTINA 3X3

- Matías Berenbroek | 2010 | River Plate

- Joaquín Bulchi | 2010 | Peñarol de Mar del Plata

- Leyton Herrmann | 2010 | Centenario de Venado Tuerto

- Igor Joloidovsky | 2009 | Instituto de Córdoba

- Juan Cruz Locatelli | 2009 | Peñarol de Mar del Plata

- Thiago Montes 2009 | Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia

- Ezequiel Román | 2009 | Gimnasia de Rosario

- Enzo Roth | 2009 | Quimsa de Santiago del Estero

- Agustín Agustín | 2009 | Urquiza San Juan

- Facundo Zanor | 2009 | Gimnasia de Santa Fe