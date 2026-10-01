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El básquet femenino sigue este jueves en el Socios Fundadores

Gimnasia recibe a Escuela Municipal Pueyrredón en Primera. El partido del torneo Clausura de la ACRB arranca a las 21:30.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este jueves con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2026 “José Pepe Bova”, y en esta ocasión, lo hará con un juego de la categoría Primera Femenino.

En ese contexto, desde las 21:30, Gimnasia y Esgrima recibirá en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón.

El encuentro tendrá como árbitros a Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez, informó la ACRB.

El viernes, mientras tanto, La Fede Deportiva se medirá en su gimnasio Diego Simón ante Náutico Rada Tilly, también por la misma categoría.

Y a continuación, La Fede y Gimnasia jugarán el clásico en la rama masculina y por la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”.

Mientras que en la Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa recibirá a Náutico Rada Tilly, también en Primera Caballeros.

Programa

JUEVES 1

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez.

(*) Con planilla oficial de juego.

VIERNES 2

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Primera (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón, Marcia Carrizo y Rodrigo Reyes.

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Axel Catalán.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera (M): CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

Fuente:

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