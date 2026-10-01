El básquet femenino sigue este jueves en el Socios Fundadores

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este jueves con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2026 “José Pepe Bova”, y en esta ocasión, lo hará con un juego de la categoría Primera Femenino.
En ese contexto, desde las 21:30, Gimnasia y Esgrima recibirá en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón.
El encuentro tendrá como árbitros a Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez, informó la ACRB.
El viernes, mientras tanto, La Fede Deportiva se medirá en su gimnasio Diego Simón ante Náutico Rada Tilly, también por la misma categoría.
Y a continuación, La Fede y Gimnasia jugarán el clásico en la rama masculina y por la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”.
Mientras que en la Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa recibirá a Náutico Rada Tilly, también en Primera Caballeros.
Programa
JUEVES 1
En el Socios Fundadores
21:30 Primera (F): Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez.
(*) Con planilla oficial de juego.
VIERNES 2
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
20:00 Primera (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Jorge Alarcón, Marcia Carrizo y Rodrigo Reyes.
21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Axel Catalán.
En Comisión de Actividades Infantiles
21:30 Primera (M): CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.