Los U-21 de Gimnasia de Comodoro Rivadavia perdieron 70-59 ante Peñarol de Mar del Plata y así sufrieron la segunda derrota en la temporada.

El "Verde" no pudo con el "Milrayitas" en la Liga de Desarrollo de básquet

El equipo U-21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles de visitante ante Peñarol de Mar del Plata por 70-59 y de ese modo, sufrió su segunda derrota en la Liga de Desarrollo de básquet.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Islas Malvinas, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 11-13, 27-24 y 53-42.

En el ganador se destacó Gonzalo Aman, quien fue el goleador de su equipo con 23 puntos, mientras que en el “Verde”, su mejor vía de gol fue el tandilense Segundo Lasarte, máximo anotador del partido con 24 tantos y 11 rebotes.

La próxima presentación de Gimnasia será este domingo de local, cuando reciba a partir de las 17 a La Unión de Formosa por la tercera fecha de la fase regular de la competencia juvenil.

Síntesis

Peñarol 70 / Gimnasia 59

Peñarol (11+16+26+17): Santiago Cid 6, Tobías Sirochinsky 4, Gonzalo Aman 23, Ignacio Kaluch 10 y Martín Chapero 9 (fi); Santiago Ferullo 2, Joaquín Bulchi 4, Pedro Stuardo 10, Ceferino Cotrofe 1, Joaquín Boo 1 y Tomás Martínez 0. DT: Tomás Sirochinsky.

Gimnasia (13+11+18+17): Natalio Santacroce 5, Santiago Ivanoff 3, Tiago Olagüe 6, Segundo Lasarte 24 y Ciro Melo 8 (fi); Valentín Segurado 5 y Benjamín Anríquez 8. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 11-13, 27-24 y 53-42.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.