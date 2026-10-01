La renovada Selección goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba

El equipo de Lionel Scaloni, con varias novedades, se impuso sin atenuantes en el primer amistoso tras la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina volvió a tener acción este miércoles cuando goleó 4-0 a Bolivia por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco del primero de los tres partidos que disputará en la presenta fecha FIFA y en la antesala a la despedida de Lionel Messi. Fue ante un rival muy inferior, Bolivia, que no pateó una sola vez al arco de Emiliano Martínez.

El conjunto de Lionel Scaloni, quien tendría decidido arreglar su continuidad en el cargo, casi no tuvo oposición y dominó de principio a fin al equipo sudamericano. Lautaro Martínez y Nico Paz, una de las grandes figuras de la cancha, marcaron los tantos en la primera etapa.

Para el complemento, el nuevo capitán Cuti Romero se encargó de poner el 3-0 de cabeza, tras un centro de Paz; mientras que el ingresado Flaco López puso el 4-0 definitivo en el cierre. El partido contó con el debut oficial de Román Vega, el lateral izquierdo surgido de Argentinos Juniors, quien completó los 90 minutos.

También saltó a la cancha por primera vez Leonel Flores, el pibe de Boca; y la noche tuvo varias caras no tan habituales en el conjunto "albiceleste", como Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Equi Fernández o Santiago Simón.

Es que el partido permitió hacer insólitamente ocho cambios y así fue como hubo lugar para casi todos.

El equipo formó con Martínez, Giay (Simón), Romero (Balerdi), Lisandro Martínez (Valentín Gómez) y Román Vega; Mac Allister (Flores) y Exequiel Palacios (Equi Fernández), Paz (Mastantuonno), Julián Alvarez y Prestianni (Barco); y Lautaro Martínez (López).

El próximo sábado, a las 20, la Selección enfrentará a Burkina Faso en River, mientras el martes 6, en el mismo estadio, el rival será Benin en la despedida de Lionel Messi.