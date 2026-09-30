El clásico terminó sin goles

Se disputó este miércoles un nuevo clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia, tres días después de que Jorge Newbery y Huracán se enfrentaran por el Torneo Regional Amateur.
Esta vez, igualaron 0-0 en “La Madriguera”, por el torneo Zonal A Clausura de la Liga local, y Newbery no pudo repetir la victoria que había logrado en el Regional. Ambos habían debutado con triunfos y no lograron sacarse ventajas en el barrio 9 de Julio.
En otro encuentro de mitad de semana, Laprida derrotó 1-0 como local a la Comisión de Actividades Infantiles, con gol de Gastón Ogas a los 9 minutos del primer tiempo.
Panorama 2ª fecha
DOMINGO 27
- Portugués 0 / Palazzo 0.
- USMA 2 / Petroquímica 2.
- Diadema 1 / Sarmiento 3.
MIERCOLES 30
- Laprida 1 / CAI 0.
- Newbery 0 / Huracán 0.
- Saavedra vs Rada Tilly (al cierre).