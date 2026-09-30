El clásico terminó sin goles

Newbery y Huracán empataron en el barrio 9 de Julio, en uno de los partidos que completaron la segunda fecha del torneo local.

Se disputó este miércoles un nuevo clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia, tres días después de que Jorge Newbery y Huracán se enfrentaran por el Torneo Regional Amateur.

Esta vez, igualaron 0-0 en “La Madriguera”, por el torneo Zonal A Clausura de la Liga local, y Newbery no pudo repetir la victoria que había logrado en el Regional. Ambos habían debutado con triunfos y no lograron sacarse ventajas en el barrio 9 de Julio.

En otro encuentro de mitad de semana, Laprida derrotó 1-0 como local a la Comisión de Actividades Infantiles, con gol de Gastón Ogas a los 9 minutos del primer tiempo.

Panorama 2ª fecha

DOMINGO 27

- Portugués 0 / Palazzo 0.

- USMA 2 / Petroquímica 2.

- Diadema 1 / Sarmiento 3.

MIERCOLES 30

- Laprida 1 / CAI 0.

- Newbery 0 / Huracán 0.

- Saavedra vs Rada Tilly (al cierre).