Brindaron una jornada de intercambio y capacitación, aportando experiencias y criterios de trabajo para continuar fortaleciendo las divisiones formativas del club.

Profesional de Belgrano de Córdoba y ex PF de Los Pumas visitaron la CAI

El último sábado, la Comisión de Actividades Infantiles recibió en sus instalaciones la visita del Marcos Abrutzky, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y profesor de Educación Física, actualmente trabajando en el Club Belgrano de Córdoba, quien brindó una charla junto a Andrés Charadia, ex preparador físico de Los Pumas.

El encuentro, organizado por Walter Ríos, kinesiólogo de la CAI, tuvo como objetivo intercambiar experiencias y criterios de trabajo para continuar fortaleciendo las divisiones formativas de la entidad comodorense.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la planificación de entrenamientos, trabajo de fuerza, prevención de lesiones, monitoreo de los jugadores, alimentación y acompañamiento de los jóvenes de la pensión.

Participaron los entrenadores César Villarroel y Mauro Villegas; el PF Fausto Mesa; Alejandro Manchot, capitán de Primera División; Martín Latorre, cardiólogo del club; y el dirigente Alfredo Prior.

Se trató de una jornada muy positiva y enriquecedora, que permitió a los presentes sumar nuevas herramientas y continuar trabajando en el crecimiento y la formación integral de los futbolistas de la CAI.