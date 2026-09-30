Otto Hernández busca mantenerse en el Top 5 del ranking argentino de arquería

El tirador comodorense planifica su segundo semestre, donde tendrá tres compromisos importantes. Viene de dos títulos nacionales en Recurvo Sub 21 y está entre los cinco mejores a nivel nacional, requisito esencial para proyectarse internacionalmente.

El arquero Otto Hernández (18 años) fue recibido por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, de cara a la planificación de la segunda parte de la temporada 2025.

El tirador patagónico continua con su carrera deportiva representando al club Amigos del Tiro con Arco Comodoro Rivadavia (ATAC), posicionándose actualmente en el Top 5 del ranking nacional en Recurvo masculino Sub-21, tras dos títulos nacionales en la primera parte del año, al tiempo que finaliza sus estudios secundarios y se prepara para iniciar estudios universitarios de ingeniería mecánica en la UNPSJB.

Justamente estar Nº4 del ranking argentino en su divisional le permite estar más cerca de proyectarse internacionalmente con la Selección Nacional de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO). “La reunión con Hernán fue para planificar justamente el segundo semestre del año. Como siempre muy satisfecho, contento, con los objetivos firmes. La idea es poder cumplir las metas que uno se plantea. Charlamos lo que será la segunda parte del año, y Comodoro Deportes como siempre, acompañándome, desde muy pequeñito”, señaló Ottoniel Hernández, que recibe el acompañamiento del Ente deportivo hace cuatro años.

“Arranqué el año entrenando, con una pretemporada fuerte porque sabía que este año sería complejo a nivel nacional. Mis compañeros de selección también están haciendo un trabajo excelente, cada uno con su planificación”, explicó.

Su primer torneo nacional fue el 10 de mayo en Neuquén capital, con primer puesto en su categoría, Recurvo masculino Sub-21. Una semana más tarde se consagró campeón en el Club de Tiro con Arco de General La Madrid (Buenos Aires), y de esa manera se posicionó cuarto en el ranking nacional. “El objetivo para selección es siempre es estar en el Top 5, y cumplir los requisitos, que son tres competencias nacionales y la copa juvenil”, agregó.

En este sentido, lo que se viene para Otto Hernández será la Copa Juvenil en Villa María (Córdoba) el 10 y 11 de octubre, luego el Nacional del 24 de octubre en Esquel, y la Final Nacional en Neuquén capital, el 5 y 6 de diciembre.

“Es difícil mantenerse arriba en el ranking, disparar en los torneos también, hay much nivel que antes no se manejaba. Vengo hace años disparando en torneos nacionales e internacionales, y el nivel que se está manejando ahora es muy bueno. Mucha juventud, competir contra mis amigos de otros lugares. Creo que es más difícil tirar con un amigo que con una persona que no conozco. Por ahí estamos, no estamos, nos desconcentramos, son cosas que uno tiene que evaluar también. Objetivos claros y enfoque, no me emociono, porque las cosas se ven al final. No se canta victoria primero”, resaltó.

“Y hay muchos jóvenes, pero también hay mucha preparación. Hay muchos niños, gente que está cultivando este gusto por la arquería, se están sumando nenes que creo que dentro de un par de años serán un dolor de cabeza para nosotros los más grandes. Tengo compañeros más grandes, más chicos, pero todos trabajamos y nos preparamos, y eso me parece que es lo importante”, destacó Otto.

“Agradecer a Comodoro Deportes por el apoyo de siempre, por estar acompañándome. Justamente también algo que quería decir, septiembre es el mes de la prevención al suicidio, y muchos chicos que hoy no están eran mis conocidos, amigos, así que mando un abrazo a las familias. Eso también a nosotros nos moviliza, porque somos deportistas con sentimientos, con un corazón. Eso nos impulsa y tiene que impulsar a los demás también. Las metas y objetivos se cumplen y los límites están en la cabeza nomas, no tiene porque afectar a los demás”, concluyó.