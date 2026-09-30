El handball de Nueva Generación apuesta a "reconstruir objetivos"

El entrenador Matías Álvarez hizo un balance de la actuación del equipo en el Nacional A de Clubes Adultos de Córdoba y mira al futuro. “Estuvimos muy cerca de entrar entre los cuatro mejores”, comentó, y alentó a “sostener el interés, el compromiso, la energía y las ganas”.

El entrenador principal del primer equipo de handball de Nueva Generación, Matías Álvarez, se reunió con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para contar una nueva experiencia en el Nacional A de Clubes Adultos en Córdoba y agradecer el apoyo recibido por parte del Ente deportivo.

“Nos sentimos orgullosos del acompañamiento y los resultados que venimos teniendo. Este año me tocó encarar el torneo como entrenador principal y fue una sensación espectacular. Veníamos trabajando duramente desde que arrancó el año y asumimos el compromiso”, destacó.

“Sumamos al ‘Chavito’. Un orgullo enorme que pueda estar conmigo. Uno de los primeros jugadores que tuve desde que volví de Buenos Aires y me está acompañando. Que esta rueda siga, me parece que está buenísimo”, sostuvo Álvarez, quien estuvo acompañado por su asistente técnico Fabián Almonacid.

En el Nacional A, Nueva Generación estuvo en la Zona A, debutando con derrota ante SAG Villa Ballester (finalmente campeón del certamen); luego venció a Sol de Mayo y en cuartos perdió ajustadamente ante San Fernando. En la reclasificación, perdió ante Once Unidos y quedó séptimo tras ganarle a Municipalidad de Tupungato (Mendoza).

“Si bien quedamos séptimos, estuvimos muy cerca de quedar entre los cuatro mejores. Fueron algunos detalles, quizás la inexperiencia, tanto de jugadores como cuerpo técnico. El torneo es difícil de jugarlo y de dirigirlo, competimos ante jugadores de Juegos Olímpicos y lo batallamos de principio a fin. Perdimos por dos, luego tuvimos un saldo de stress enorme para el segundo partido. Nos repusimos en el tercer día y cerramos el torneo con una tremenda victoria. Es la primera vez que le ganamos a un equipo mendocino en nacionales de clubes”, explicó.

LO MÁS PROFESIONAL POSIBLE

“El saldo es super positivo. Muchos pasajes y minutos de juego con jugadores nuestros, algo que nos enorgullece, porque es el trabajo que hacemos diariamente, pero también reconocemos que los refuerzos que llevamos nos dieron una mano enorme. Cristian en el arco, un jugador de la liga comodorense; ‘Tato’ de Lanús, un pívot que ya había viajado el año pasado y nos dio jerarquía en los dos costados de la cancha; y Fausto, un jugador rionegrino en formación, que hemos enfrentado en selecciones. Nos dieron esa cuota de jerarquía para afrontar este tipo de torneos”, destacó el entrenador de Nueva Generación.

“Fuimos un equipo de trabajo sólido, trabajamos mancomunadamente para que los chicos vivan una semana competitiva y sintiéndose lo más profesionales posible, solo abocados al torneo. Excelente grupo, la convivencia, hotel y comida diez puntos, las canchas estuvieron bien. Fue una gran experiencia, la primera como entrenador principal, y un orgullo y una felicidad enormes”, apuntó.

“Super contento con lo que se dio, cómo se vivió, esperamos volver el año que viene. Estamos en ese momento de reconstruir los objetivos, porque estando en ese nivel, después, volver cuesta. Hay que sostener el interés, el compromiso, la energía y las ganas. Estamos a dos partidos, hay que jugarlos y son decisivos; y todos queremos lo mismo, ir a ese torneo que es la máxima expresión del handball a nivel país.

Nueva Generación para este Nacional de Clubes A estuvo integrado por los jugadores: Christian Valbuena, Leandro Gelmetti, Federico Carrizo, David Rodríguez, Nahuel Hermosilla, Agustín Acosta, Fausto Campot, Emanuel Toledo, Bruno Guerrero, Osvaldo Selan, Marcos Suárez, Juan Cruz Ivanoff, Thiago Nieto, Emilio Zolorzano, Miguel Márquez, Catriel Benítez; Tiago Lanza y Juan Ávila. El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Matías Álvarez, también contó con Fabián Almonacid y Marcos Arteaga (PF).