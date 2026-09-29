El 2º Abierto Internacional contará con la presencia del gran maestro Diego Flores

El certamen se realizará en noviembre en Comodoro Rivadavia, con aprobación de la Federación Internacional de Ajedrez. Además del ocho veces campeón argentino, estarán presentes otros grandes exponentes de Latinoamérica.

La ciudad recibirá al máximo nivel de ajedrez de Latinoamérica, cuando del 12 al 15 de noviembre se dispute el Abierto Internacional “Ciudad de Comodoro Rivadavia” en su segunda edición, con la organización de “El Mundo del Ajedrez” y la Federación Chubutense, además de la fiscalización de la Federación Argentina y el auspicio de Comodoro Deportes.

El evento ya cuenta con la aprobación de la Federación Internacional, tendrá premios en efectivo y como gran estrella la visita del ocho veces campeón argentino, el gran maestro Diego Flores, entre otros grandes exponentes de Latinoamérica.

El titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió en su despacho a referentes de “El Mundo del Ajedrez” para terminar de definir detalles de logística y organización. Junto al titular del Ente, estuvieron el presidente Mauricio Saavedra y el socio Julio Sayar, además del profesor y destacado jugador local, Andrés Aguilar.

“Está teniendo mucha repercusión el torneo, no solo en Argentina, sino también con la posibilidad que vengan representantes de Chile y Paraguay. Tenemos una gran tarea por delante, pero Comodoro tendrá su segundo Abierto Internacional de toda la historia y eso nos genera mucha expectativa e ilusión”, comentó Aguilar.

“La idea es tener el máximo nivel de Latinoamérica en la ciudad, tanto en la rama femenina como masculina. Habrá cerca de un centenar de ajedrecistas, así que todos los comodorenses están invitados a participar, porque es un torneo abierto tanto para principiantes como expertos. También para espectadores, porque está confirmado el ocho veces campeón argentino, gran maestro Diego Flores, y el resto de los jugadores los confirmaremos a medida que avancen las semanas, pero será un lindo evento para vivir y disfrutar”, agregó.

“El Mundo del Ajedrez” comenzó a planificar este abierto en mayo, y actualmente el torneo ya tiene la aprobación de la Federación Internacional de Ajedrez. “Tuvimos el visto bueno para una excepción y que el ritmo de juego sea más corto que lo habitual, lo que nos permitirá que los visitantes puedan conocer la ciudad, también dar clínicas y Comodoro Deportes nos abrió las puertas para facilitarnos todas estas cuestiones”, explicó Aguilar.

El torneo se jugará del 12 al 15 de noviembre (lugar a definir, posiblemente en zona norte) y además del gran maestro Diego Flores, estará presente el campeón argentino Sub 12, el trelewense Alfonso Uzcudún. “No tenemos la confirmación, pero es muy probable que puedan estar presentes jugadores del equipo olímpico de Argentina y Paraguay. En los próximos días estaremos confirmando, ya que algunos jugadores destacados están en las olimpiadas de ajedrez en Uzbekistán. Tuvimos contacto previo, pero la confirmación la haremos luego, teniendo en cuenta sus calendarios, porque son jugadores que viven profesionalmente del ajedrez. Si bien son jugadores de Sudamérica, tienen compromisos para viajar a distintos lugares del mundo”, destacó.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 297-5023078 (Katherina Draguicevich), o bien al 280-4257259 (Marcos Pirola).