"Cachito" Vigil llega con una propuesta de formación, motivación y hóckey

Los días 16, 17 y 18 de octubre, el ex entrenador de Las Leonas brindará en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly una jornada para entrenadores, una charla abierta y una clínica de hóckey para jugadores de todas las edades.

De la mano de Nexus Consultoría & Gestión de Proyectos Estratégicos, con el acompañamiento de Comodoro Deportes, Sergio “Cachito” Vigil llegará a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly para protagonizar, junto a su hijo Thiago Vigil Manes, una agenda de tres experiencias especialmente pensadas para entrenadores, jugadores, familias, instituciones y amantes del deporte.

La propuesta busca ser más que una clínica deportiva o una charla motivacional, y propone generar espacios de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre lo que sucede dentro y fuera de una cancha.

Durante tres días, el ex entrenador de la selección argentina femenina de hóckey sobre césped, Las Leonas, ofrecerá una jornada para entrenadores (“Ser profeta en tu tierra”), una charla abierta (“Cuando el contexto no ayuda, la actitud hace la diferencia”) y una clínica de hóckey para jugadores (categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Primera).

Soledad Pereyra, referente de Nexus, resaltó que “es muy valioso tenerlo en Comodoro, por su experiencia en su rol de trabajo en equipo, de liderar y de resiliencia. Más allá del hóckey, es muy importante que venga a transmitir todos los valores”.

Y ponderó el acompañamiento de Comodoro Deportes y Hernán Martínez: “Se sigue apostando a poder capacitar a entrenadores de manera gratuita, y vamos a becar a 20 jugadores de las escuelas municipales en la clínica del domingo”.

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Programa

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Jornada para entrenadores: “Ser profeta en tu tierra”.

Lugar: Chenque Rugby Club.

Acreditación: 17:30.

Capacitación: 18:00 a 21:30.

Actividad no arancelada.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Charla abierta: “Cuando el contexto no ayuda, la actitud hace la diferencia”.

Lugar: Lucania Palazzo Hotel.

Horario: 19:30.

Actividad arancelada.

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Clínica de hóckey.

Cachito Vigil y Thiago Vigil Manes compartirán una jornada práctica destinada a jugadores y jugadoras de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y plantel superior. La clínica contará con una jornada dividida en dos bloques.

Lugar: Chenque Rugby Club.

Acreditación: 8:30.

Turno mañana: 9:00 a 12:30.

Turno tarde: 15:30 a 19:00.

Actividad arancelada.

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