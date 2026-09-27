Se impuso 3-1; Portugués-Palazzo fue 0-0 y USMA-Petroquímica terminó 2-2. Así se adelantó la 2ª fecha del Zonal Clausura “A”.

Sarmiento ganó en Diadema y es puntero de la Zona "A"

Con tres partidos, este domingo se puso en marcha la segunda fecha del torneo Clausura Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, y por la zona “A” se jugaron dos encuentros. En uno de ellos, el Deportivo Sarmiento, con tres goles de Cristian Méndez, derrotó de visitante 3-1 a Argentinos Diadema, que marcó por intermedio de Claudio Leguizamón.

En cambio, los otros dos partidos terminaron empatados. En uno de ellos, en el estadio Armando Avila, Unión San Martín Azcuénaga igualó 2-2 con Petroquímica. Los goles del elenco “patricio” los anotaron Elías Sanbueza y Facundo Aburto. Mientras que los del “Verdolaga” los convirtieron Marcelo Areco y Gerardo Salas.

En el restante juego que se disputó en ese domingo gris y con menos de 10º de temperatura, Deportivo Portugués y Próspero Palazzo no pudieron con el cero en el estadio “José Portu Guerreiro”.

Esta fecha se completará el miércoles que viene con tres partidos. General Saavedra recibirá a Rada Tilly por la zona ‘A’, mientras que por la ‘B’, Jorge Newbery será local ante Huracán en un nuevo clásico, y Laprida recibirá a Comisión de Actividades Infantiles.

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Panorama de la 2ª fecha

DOMINGO 27

Zona “A”

- Argentinos Diadema 1 / Deportivo Sarmiento 3.

- Deportivo Portugués 0 / Próspero Palazzo 0.

Zona “B”

- USMA 2 / Petroquímica 2.

MIERCOLES 30

Zona “A”

- General Saavedra vs Rada Tilly.

Zona “B”

- Laprida vs CAI.

- Jorge Newbery vs Huracán.