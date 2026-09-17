Los tres ganaron 2-0. El "Lobo" a USMA, el "Globo" a Laprida y los de Km 27 a Rada Tilly. Fue por la jornada inicial del Zonal Clausura A.

Newbery, Huracán y Diadema sumaron de a 3 en el cierre de la primera fecha

Con tres partidos, este miércoles se cerró la primera fecha del torneo Clausura Zonal “A”, del fútbol de Comodoro Rivadavia, con la particularidad que los encuentros terminaron con resultado de 2-0.

En ese contexto, por la zona ‘B’, Jorge Newbery -el último campeón- se impuso de local ante Unión San Martín Azcuénaga, con goles de Kevin Herrero y Franco Domínguez.

Por su parte, Huracán, con tantos de Oscar Castro y Thomás Paredes, derrotó en su cancha a Laprida, mientras que por la zona ‘A’, Argentinos Diadema se fue con los tres puntos en su visita a Rada Tilly, gracias al doblete convertido por su goleador Axel Romero.

En la segunda fecha, se destaca el clásico entre Jorge Newbery y Huracán, en un duelo de líderes de la zona ‘B’.

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Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 13

Zona ’A’

- General Saavedra 3 / Deportivo Portugués 0.

- Deportivo Sarmiento 2 / Próspero Palazzo 1.

MIERCOLES 16

- Rada Tilly 0 / Argentinos Diadema 2.

DOMINGO 13

Zona ‘B’

CAI 1 / Petroquímica 1.

MIERCOLES 16

- Jorge Newbery 2 / USMA 0

- Huracán 2 / Laprida 0.

Próxima fecha (2ª)

Zona ‘A’

- Deportivo Portugués vs Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Sarmiento.

- General Saavedra vs Rada Tilly.

Zona ‘B’

- USMA vs Petroquímica.

- Laprida vs CAI.

- Jorge Newbery vs Huracán.

Foto: Prensa Jorge Newbery.