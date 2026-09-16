Buena performance del Team Antileo en Las Heras

Una delegación comodorense del Team Antileo fue parte del festival de kickboxing llevado adelante en Las Heras, donde Lola Antileo fue campeona amateur infantil. También ganaron sus combates Keyla Cárdenas, Soledad Bejar, Lautaro Reyes, Adrián Cárcamo, Osvaldo Rúa y Alexander Guidi, además de varias exhibiciones y kick-light.

La escuela de kickboxing Team Antileo dirigida por Marcos Antileo continúa desarrollándose en el ámbito amateur, y en este sentido compitió en el festival desarrollado el pasado sábado 12 de septiembre en el Complejo Municipal 11 de Julio de Las Heras.

La academia comodorense de kickboxing consagró una nueva campeona infantil, Lola Antileo, quien enfrentó a Eva Chávez de Rawson, venciendo en fallo unánime a tres rounds.

También en el ámbito amateur ganaron sus combates Keyla Cárdenas, Soledad Bejar, Lautaro Reyes, Adrián Cárcamo, Osvaldo Rúa y Alexander Guidi, en tanto que Leo Navarro obtuvo un empate. Además de varias exhibiciones y kick-light por parte de competidores como Lautaro Lillo, León Antileo, Valentin Uribe, Liam Cárdenas, Gael Torres, Eluney Vargas.

“Seguimos creciendo con la escuelita, y ahora tenemos como campeona a Lola Antileo, además de los destacados durante el año como Malco Onieva, Jonathan Uribe, Valentin Manrique, Brisa Onieva y Lola Antileo. Gracias a todos como siempre. A los sponsors que nos ayudan mucho, a la familia Cárdenas, a la empresa Vermaz y al Ente Comodoro Deportes por el acompañamiento”, destacó Marcos Antileo, director del Team Antileo.