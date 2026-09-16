Presentaron el 2° Simposio Patagónico de Ciencias del Ejercicio Físico

La propuesta se desarrollará el 25 y 26 de septiembre en la UNPSJB y reunirá a profesionales, estudiantes y especialistas del deporte y la salud.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco será sede del Segundo Simposio Patagónico de Ciencias del Ejercicio Físico, que se desarrollará el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Aula Magna de la institución. La propuesta apunta a fortalecer la salud comunitaria mediante la investigación, la actualización profesional y el intercambio de experiencias vinculadas al ejercicio físico.

La presentación oficial se realizó este miércoles por la mañana y estuvo encabezada por los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y de Rada Tilly, Mariel Peralta. También participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico de Rada Tilly, Jorge Mérida; y el presidente de la Asociación Civil de Ciencias del Deporte, Manuel Pasos, junto a otros profesionales que serán parte del encuentro.

El simposio está dirigido a profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, entrenadores, deportistas, estudiantes y personas interesadas en la ciencia del ejercicio. La edición 2026 se desarrolla a partir de alianzas entre el sector público, instituciones privadas y la Universidad, con el propósito de promover políticas de bienestar sostenibles.

La iniciativa contempla la actualización y formación de entrenadores y docentes, considerados actores fundamentales en el acompañamiento de niños y jóvenes y en la promoción de hábitos saludables. En ese marco, el encuentro busca aportar herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Durante el lanzamiento, Macharashvili destacó la continuidad de las políticas públicas orientadas al bienestar de los vecinos y planteó la necesidad de jerarquizar la Educación Física dentro del sistema educativo. “Debe tener más horas y más estímulos, principalmente para niños y jóvenes”, sostuvo.

El intendente también valoró la articulación entre el sector público y el privado en este tipo de propuestas, y señaló que la prioridad debe estar puesta en el bienestar de la comunidad y en la mejora de su calidad de vida a través del deporte, la educación física y las políticas públicas.

Peralta, por su parte, celebró el trabajo conjunto entre ambos municipios y remarcó la importancia de impulsar políticas con objetivos claros y efectos concretos en la comunidad. “Sin dudas este simposio lo tiene, es un rumbo, una dinámica y una orientación que se le está dando desde los dos municipios”, expresó.

La intendenta también hizo hincapié en el papel de los jóvenes y en la profesionalización de quienes acompañan a niños, atletas y aficionados. En ese sentido, destacó que la tarea de entrenadores y docentes abarca tanto el desarrollo deportivo como la transmisión de valores y hábitos saludables.

Martínez subrayó la relevancia de generar espacios de formación para la población, mientras que Mérida puso en valor la articulación público-privada y la participación de la UNPSJB. Pasos agradeció el respaldo de los municipios y remarcó la necesidad de que la ciencia del deporte cuente con el acompañamiento de distintos sectores para continuar desarrollándose.