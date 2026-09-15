Lo confirmó el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Además salió la lista de convocados para la fecha FIFA con el crack rosarino incluido.

Messi tendrá su despedida de la Selección el 6 de octubre en River

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó este martes que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental del Club Atlético River Plate.

Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA.

"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre", aseguró Tapia en un video. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.

El presidente de la AFA confirmó que la iniciativa fue consensuada con Lionel Scaloni, entrenador del combinado albiceleste. Por otro lado, Tapia informó que invitarán los campeones del mundo de Qatar 2022, que no estén en la lista de Scaloni para los primeros dos amistosos, se sumarán a la despedida del 10.

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22´, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas", agregó Tapia.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada, Exequiel Palacios, Angel Correa, Guido Rodríguez, Angel Di María, Alejandro Gómez, Nahuel Molina, Paulo Dybala y Leandro Paredes.

Argentina jugará una serie de tres amistosos en la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. En primer lugar, jugará el día miércoles 30 contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Luego de eso, enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro, donde estará Lionel Messi, tendrá lugar el martes 6 de octubre, también en la cancha de River.

Scaloni confeccionó la lista de convocados para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Desde la cuenta de la Selección argentina informaron que Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, al igual que Messi, solo jugarán el partido del 6 de octubre.

En la convocatoria, el DT llamó a los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli; a los defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega; a los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Pax, Franco Mastantuono; y a los delanteros Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.