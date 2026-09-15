Marlene "La Frutillita" Balbuena llega al Open Fight Latam XVIII

La comodorense será parte del certamen que se desarrollará el 17 de octubre en Santiago de Chile. Representará su segundo desafío internacional.

Marlene “La Frutillita” Balbuena, junto con Axel Hernández, entrenador del Dojo Samurai, visitaron a Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes con el objetivo de planificar lo que será el Open Fight Latam XVIII -el 17 de octubre- y su segunda presentación fuera de Argentina.

“La Frutillita” llega al Open Fight con dos victorias en su carrera profesional, y ya está lista para hacer su debut en el OFL, en el Casino Enjoy Santiago, Chile.

La comodorense llegará a la jaula de OFL XVIII con un registro profesional de 2-0, manteniéndose invicta en sus dos presentaciones como profesional.

Axel Hernández, entrenador del Dojo Samurai, expresó que “estamos contentos por estar dentro de la compañía sudamericana como la OFL, y que hace mucho tiempo venimos trabajando para poder estar. Es una compañía que a los peladores los trata muy bien y profesionalmente les brinda todo”.

Sin embargo, contó que “nos enteramos que se nos bajó otra rival más, ya son cuatro que se nos bajan, pero bueno, hay un contrato y estamos entrenando muchísimo porque la pelea será internacional sí o sí. Y vamos a llegar en las mejores condiciones para representar, una vez más, a nuestro país y si todo sale bien y nos traemos la victoria la próxima pelea será por el título Sudamericano de MMA”.

Marlene Balbuena, por su lado, se refirió a la preparación de lo que será su debut en OFL. “La preparación viene siendo muy fuerte, la estamos trabajando muy bien, porque hace ya tres meses que no peleamos y tengo muchas ganas ya de ir y representar a Comodoro, al Sur y Argentina. Ahora, nos queda ver con quien peleamos, porque se nos han bajado rivales, pero bueno, estoy firme y concentrada porque si o si vamos a pelear en octubre. El deseo es pelear por el título Sudamericano, venimos trabajando muchísimo y estamos enfocados para eso”, aseguró.