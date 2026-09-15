Marlene "La Frutillita" Balbuena llega al Open Fight Latam XVIII

Marlene “La Frutillita” Balbuena, junto con Axel Hernández, entrenador del Dojo Samurai, visitaron a Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes con el objetivo de planificar lo que será el Open Fight Latam XVIII -el 17 de octubre- y su segunda presentación fuera de Argentina.
“La Frutillita” llega al Open Fight con dos victorias en su carrera profesional, y ya está lista para hacer su debut en el OFL, en el Casino Enjoy Santiago, Chile.
La comodorense llegará a la jaula de OFL XVIII con un registro profesional de 2-0, manteniéndose invicta en sus dos presentaciones como profesional.
Axel Hernández, entrenador del Dojo Samurai, expresó que “estamos contentos por estar dentro de la compañía sudamericana como la OFL, y que hace mucho tiempo venimos trabajando para poder estar. Es una compañía que a los peladores los trata muy bien y profesionalmente les brinda todo”.
Sin embargo, contó que “nos enteramos que se nos bajó otra rival más, ya son cuatro que se nos bajan, pero bueno, hay un contrato y estamos entrenando muchísimo porque la pelea será internacional sí o sí. Y vamos a llegar en las mejores condiciones para representar, una vez más, a nuestro país y si todo sale bien y nos traemos la victoria la próxima pelea será por el título Sudamericano de MMA”.
Marlene Balbuena, por su lado, se refirió a la preparación de lo que será su debut en OFL. “La preparación viene siendo muy fuerte, la estamos trabajando muy bien, porque hace ya tres meses que no peleamos y tengo muchas ganas ya de ir y representar a Comodoro, al Sur y Argentina. Ahora, nos queda ver con quien peleamos, porque se nos han bajado rivales, pero bueno, estoy firme y concentrada porque si o si vamos a pelear en octubre. El deseo es pelear por el título Sudamericano, venimos trabajando muchísimo y estamos enfocados para eso”, aseguró.