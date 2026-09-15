Fue en el Campeonato Argentino de Pista y Campo que se desarrolló en Villa Soldati. Dieciocho fueron de oro, ocho de plata y tres de bronce.

Un total de 29 medallas obtuvieron los atletas de Chubut en el Nacional Master

Un balance sumamente positivo se dio al cierre de la jornada del XLVI Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletas Master que se desarrolló con éxito del 10 al 13 de septiembre de 2026 en Villa Soldati.

El medallero de los atletas de la provincia de Chubut tuvo un brillo muy destacado, logrando 18 medallas doradas, 8 medallas de plata y 3 preseas de bronce.

La sede de este importante evento deportivo fue la pista de atletismo del Parque Olímpico de la Juventud en Villa Soldati (C.A.B.A.). El certamen estuvo organizado de forma conjunta por la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA) y la Asociación Deportiva Quirón Máster.

El campeonato reunió a las delegaciones provinciales de todo el país y sumó prestigio internacional gracias a la presencia de atletas sudamericanos invitados por la Asociación Sudamericana de Atletas Máster (ASUDAMA). En la oportunidad, el torneo se realizó en memoria y homenaje a Ángel Carlos Gagliano, una figura sumamente respetada en el ambiente atlético.

LEONEL CHIORAZZO CON UN ALTO RENDIMIENTO

A manera de corolario, se puede decir que el comodorense Leonel Chiorazzo fue uno de los atletas destacados, sumó cuatro medallas y múltiples títulos nacionales en la categoría M30. Por su parte Luciano Saltapé, de Tres Arroyos superó un cuadro gripal adverso para consagrarse campeón nacional de salto en alto en la categoría M45, registrando una marca de 1,55 metros.

También el atleta salteño Jesús Daniel Padilla se adjudicó la medalla de plata y el subcampeonato nacional en su prueba, detrás de Silvio Oscar Verde de Buenos Aires. José Ponce, de Chajarí obtuvo el 6° puesto en los 5000 metros llanos y se llevó la medalla de plata integrando la posta 4x400 metros de Entre Ríos.

En la delegación de Reconquista, atletas como Marisol Tozzi (plata en 5K y 1500m), Julio Cáceres (plata en Salto Triple y Garrocha) y Pablo Bandeo (bronce en 1500m) tuvieron podios muy festejados.

IRMA PEREZ CON RECORD NACIONAL Y SUDAMERICANO

La atleta Irma Pérez (75/79) de Comodoro Rivadavia fue otra de las atletas muy destacadas del torneo, logró cinco medallas de oro en las especialidades de lanzamiento, incluido el Campeona Nacional en Lanzamiento del Martillo con Récord Nacional y Sudamericano. De igual forma Virginia Poli (45) se trajo tres medallas doradas en lanzamiento de bala, disco y jabalina.

La delegación de la provincia del Chubut tuvo un paso formidable en el Nacional de Pista y Campo, y si bien faltaron a la cita algunos atletas que siempre están en el medallero, igual los resultados se dieron con plenitud compitiendo en la jornada del sábado bajo un clima cambiante y de frío polar.

Resultados de la delegación del Chubut

Leonel Chiorazzo (30/34):

-Campeón Nacional en los 5.000 mts.

-Campeón Nacional en los 3.000 con obstáculos

-Subcampeón Nacional en los 1.500 mts.

-Medalla de bronce en los 800 mts.

Fabio Curilaf (35/39):

-Campeón Nacional en los 5.000 mts.

-6° en los 1.500 mts.

Irma Pérez (75/79):

-Campeona Nacional en Lanzamiento del Martillo con Récord Nacional y Sudamericano

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Bala

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Disco

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Peso

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Jabalina

Valeria Heredia (45):

-4° en los 100 mts.

-Campeona Nacional en la Posta 4x100

-5° en los 200 mts

Valeria Soplanes (40):

-Campeona Nacional en los 100 mts.

-Campeona Nacional en la Posta 4x100

-Subcampeona Nacional en los 200 mts.

Sergio Rasgido (50):

-5° en los 800 mts.

-4° en los 400 mts.

-4° en los 200 mts.

Gabriel Lloyd (45):

-Subcampeón Nacional en los 800 mts.

-Subcampeón Nacional en los 1.500 mts.

Rómulo González (75):

-Medalla de bronce en Lanzamiento de Bala

-Subcampeón Nacional en Lanzamiento de Disco

Virginia Poli (45):

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Bala

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Disco

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Jabalina

Mercedes Larrauri (65):

-Subcampeona Nacional en Lanzamiento del Martillo

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Bala

-Subcampeona Nacional en Lanzamiento de Disco

-Subcampeona Nacional en Lanzamiento de Peso

-Campeona Nacional en Lanzamiento de Jabalina

Rocío Talma Vidal (35):

-Medalla de bronce en los 5.000 mts.

-Campeona Nacional en la Posta 4x100

-4° en los 800 mts.

-8° en los 1.500 mts.

Adriana Almonacid (50):

-8° en los 5.000 mts.

-Campeona Nacional en la Posta 4x100

-7° en los 1.500 mts.

Samuel Alvarez (60):

10° en los 100 mts.

Resumen del medallero:

18 Medallas de Oro

8 Medallas de Plata

3 Medallas de bronce