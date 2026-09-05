David Rodríguez: "el Ente siempre estuvo ahí"

El atleta comodorense visitó al titular de la cartera de Deportes, Hernán Martínez, para comentar la situación actual en cuanto a su carrera deportiva, y pensar en la pretemporada de Cachi (Salta) para el cierre de año y futuras pruebas atléticas en verano.

El presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió en su despacho al referente del atletismo David Rodríguez, destacado corredor comodorense que busca cerrar de la mejorar manera este 2026 y centrarse en competencias de gran nivel para el año entrante.

En la reunión, el atleta comentó cómo viene su carrera deportiva, su actualidad, y planificó junto al titular del Ente lo que resta del año, contando objetivos para 2027.

“Estamos quizás replanteándonos cosas que pensamos a principio de año. Hay objetivos que se fueron corriendo y queremos renovar ese lado que necesita el atleta de alto rendimiento, el apoyo y la comprensión, cuando las cosas no salen. Venimos a renovar esa confianza, es hablar con Hernán, contarle como estamos y proyectar lo que queda del año. Había planificado una maratón y entre una gripe y otras cosas, no llegamos con los tiempos, pero tenemos esta posibilidad de replantear, resguardarnos y hacer otras carreras para cerrar el año. De esa manera poder encarar el 2027 de otra manera, poniendo energía positiva y con el apoyo que recibo de Hernán, de toda la gente, sé que lo puedo lograr pero necesito un poquito más de tiempo, así que le estamos dando un poquito más de cocción a todo esto”, expresó David Rodríguez.

Tendrá como próximos objetivos los 21K de New Balance en Mar del Plata el 8 de noviembre, luego pretemporada en Salta durante unas tres semanas y luego 10K nocturnos en Buenos Aires. “Queremos encarar bien diciembre, donde habrá buenas carreras como puesta a punto para enero cuando tenemos pensado hacer algunas carreras afuera, que siempre vienen bien para levantar el nivel. Sin medirnos con nadie, sino sabiendo que tenemos las herramientas. Con el apoyo de Hernán, queremos dar ese toque de calidad que me está faltando”, apuntó.

“Es duro entrenar en el sur, las cosas por ahí no han salido; lo positivo es que de las lesiones estoy bien, le he podido encontrar la vuelta y eso me deja tranquilo. Le tengo que dar tiempo a los entrenamientos y poder cumplir los objetivos que me propongo. Eso es una cuestión mental que pondré a prueba en los meses que quedan”, agregó.

ESPERANDO LAS BUENAS

“Agradecido porque hace varios años Hernán viene apostando fuerte por mí, junto al Ente Comodoro Deportes, y hemos logrado cosas importantes. Soy uno de los pocos atletas argentinos que ha bajado la 1h03’, han pasado varios años y salvo Nacho Erario que está demostrando arriba, después no se ha podido bajar. Ese es el récord de Chubut y Hernán ha estado en ese objetivo fuerte, en las pretemporadas de Cachi e ir a Buenos Aires a competir, y eso me deja conforme, que tengo su apoyo y el del municipio”, señaló David Rodríguez, haciendo un balance de los últimos años.

“La Maratón de Buenos Aires en 2023, donde fui el mejor argentino y eso me permitió el triunfo histórico en Venezuela. El Ente ha estado ahí, apoyando, dando siempre el okey. Dale para adelante David. El año pasado, un año medio torcido y lo pude completar con la Maratón de Buenos Aires con un segundo puesto, y es lindo que se den las cosas así y eso remarca el apoyo que tengo del Ente”, añadió.

“Ese empujoncito siempre nos salva, nos da un auxilio a lo que es el alto nivel, así que agradecido a Hernán. Uno se siente apadrinado y sabe que hay que venirle con las cosas claras, objetivos claros. Cuando se dan las cosas estamos todos contentos, y cuando no. Hace poco me dijo ‘ya las buenas vendrán’, estamos esperando las buenas, pero siempre agradecido”, cerró.