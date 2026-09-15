Luchadores de la Academia Némesis debutarán en el Mundial de Jiu Jitsu

Alhanna Henning y Emilio Guerrero competirán por primera vez en la cita internacional que se desarrollará en noviembre en San Pablo, Brasil.

Alhanna Henning y Emilio Guerrero, integrantes de la Academia Némesis, afrontan un intenso cierre de temporada, con el objetivo puesto principalmente en el Mundial de Jiu Jitsu, campeonato que organiza la Confederación Brasileña de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE).

En el gimnasio Mauro Pinheiro de San Pablo, desde el 26 al 29 de noviembre, Henning competirá en cinturón morado y Guerrero lo hará en cinturón negro. Pero antes, los días 21 y 22 del mismo mes, los luchadores tendrán otro desafío en el país vecino cuando disputen el BJJ Pro San Pablo 2026.

En la previa de ambos campeonatos internacionales (7 y 8 noviembre), participarán junto a otros alumnos de la Academia Némesis en el Open Argentina que se realizará en Buenos Aires.

“Para noviembre tenemos planeado el Mundial, que es prioritario y se va a hacer en San Pablo. Después tenemos el BJJ Pro que también se va a realizar en San Pablo. Y tenemos planificado el Open Argentina que se va a hacer en la capital de nuestro país”, expresó Henning.

Y añadió que “tenemos muchas expectativas para el mundial, es la primera vez que vamos a participar en un mundial, vamos a meter doble torneo en la misma semana, así que nos estamos preparando a nivel físico, mental, alimenticio y económico”.

Cabe destacar que, Henning viene de sacar la medalla de bronce en el torneo IBJJF Río Fall No Gi 2026 de Brazilian Jiu-Jitsu, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil.

“En junio estuve compitiendo en la ciudad de Río de Janeiro en un torneo de la IBJJF, competí en cinturón morado, traje el tercer puesto de la categoría y de absoluto, que es unificación de pesos, así que competí contra cualquier peso de la categoría”, afirmó.

Respecto al encuentro que mantuvieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, explicó que “nos reunimos para planificar el tema del viaje, le contamos sobre el Mundial y el Open Argentina, ya nos había anticipado la ayuda económica”.

“Sabemos que contamos con el Estado municipal. Lo importante es que siempre estamos conectados, en comunicación, y ellos siempre le dan una mano a la academia y también a nosotros como atletas para viajar a estos torneos tan importantes”, sentenció Henning.