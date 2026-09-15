Boca empató con San Pablo y se clasificó a las semifinales

Con gol de Lozano, el equipo argentino igualó 1-1 en el Morumbi y el próximo paso será ante Vasco Da Gama.

Boca Juniors hizo valer este martes la localía lograda en Buenos Aires, igualó 1-1 en Brasil y se impuso 2-1 al San Pablo en los 180 minutos de la serie para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Vasco da Gama de Brasil, que eliminó a Independiente Santa Fe de Colombia.

El Xeneize afrontó una inteligente primera mitad porque le cedió la pelota a un rival consumido por los nervios y los murmullos de sus hinchas, luego de perder el clásico con Palmeiras durante el último fin de semana. De igual forma, tuvo que sufrir porque Álvaro Montero evitó el gol de Gustavo Santana con un tremendo manotazo.

Ya en el segundo tiempo, la imagen del Tricolor empeoró y evidenció su mal momento colectivo en una instancia de eliminación directa. Bajo este contexto, los dirigidos por Rodolfo Vasco Arruabarrena aprovecharon su primera ocasión clara para desempatar la paridad: a los 60 minutos Leandro Lozano dejó el lateral derecho para adentrarse en el centro del área, superó en velocidad a Domingos Duarte y resolvió con un remate a la red en el mano a mano ante Rafael para convertir el 1-0 a falta de media hora para el final.

Con la desventaja de dos goles en el resultado global, el anfitrión tuvo que acelerar el trámite para soñar con la clasificación y alcanzó la paridad a los 67 minutos, pero le anularon la acción por un fuera de juego previo a la definición.

Sin embargo, el equipo brasileño siguió yendo y a los 88 consiguió la igualdad a través de un cabezazo del defensor Domingos Duarte. A partir de ahí, los de Arruabarrena durmieron el partido ante la pasividad de un flojo arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, quien fue incapaz de sacarle la tarjeta amarilla a un provocador Paredes.

Ahora, Boca Juniors volverá a definir una llave en Brasil porque el partido de ida contra Vasco da Gama lo disputará el 13 o 14 de octubre en la Bombonera y la revancha se producirá el 20 o 21 de octubre en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro. La otra semifinal será entre los ganadores de Atlético Mineiro-Santos y Cienciano-Montevideo City Torque. La final se desarrollará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

A la espera de esos desafíos, Boca Juniors deberá enfocarse en el plano local porque este domingo se medirá a partir de las 14:45 ante San Lorenzo como visitante por el Torneo Clausura y el domingo 27 de septiembre a Racing, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.