Catalina Serio ganó el oro en pentatlón moderno en los XIII Juegos Suramericanos

La joven de 16 años, oriunda de la localidad de Sarmiento, se alzó con la presea dorada en la competición que reúne a los mejores de su disciplina a nivel sudamericano. “Estoy orgullosa, muy feliz y agradecida a mi familia, a la Federación y a Chubut Deportes”, afirmó tras su consagración.

Una nueva edición de los Juegos Suramericanos se desarrolla en la provincia de Santa Fe, con destacada participación de atletas y deportistas chubutenses. En la jornada de este miércoles, Catalina Serio, atleta nacida y criada en la localidad de Sarmiento, obtuvo 1.404 puntos en la disciplina pentatlón moderno y terminó alzándose con la medalla de oro, superando a las ecuatorianas Sol Naranjo y Lucianna Aroca, quienes completaron el podio.

Tras la competencia, Catalina se refirió a su emocionante victoria y dijo: “Yo no venía con el objetivo de sacar medalla ni siquiera entrar al podio, solo tenía como objetivo disfrutarlo, por eso estoy muy muy feliz”. La chubutense agradeció además el apoyo incondicional de su “familia y entrenadores” y también destacó el aporte “de la Federación y Chubut Deportes” que estuvieron presentes para que pueda afrontar la preparación y la competencia.

DEBUTAR SIENDO CAMPEONA

Pentatlón moderno es un deporte olímpico que reúne cinco disciplinas: esgrima, natación, obstáculos y láser run (carrera y tiro).

Para Catalina, los XIII Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, significaban no sólo un importante desafío en su carrera profesional, sino que marcaron su debut en un torneo de semejante jerarquía internacional. “Estoy muy emocionada porque siendo tan chica, debutar campeona, para mí es muy fuerte” expresó, y remarcó todo el esfuerzo y sacrificio que tuvo por delante para lograr competir y ganar.

Catalina construyó su victoria con una actuación regular: fue segunda en esgrima, natación y obstáculos, y obtuvo el cuarto mejor puntaje en el laser run. Esa combinación le permitió cerrar la competencia con 34 puntos de ventaja sobre Naranjo, medallista de plata con 1.370, mientras que Aroca consiguió el bronce con 1.369.

Tras el logro, la chubutense recordó sus inicios en el deporte. “Empecé a entrenar en Sarmiento allá por el 2019, viendo a mi hermano hacerlo, yo era muy chiquita, tenía diez, once años”, recordó.

Fue justamente su hermano quien la acercó al pentatlón: “Gracias a él estoy hoy acá”, sostuvo.

La joven atleta también repasó sus inicios en Sarmiento y su posterior viaje a Buenos Aires, donde pudo establecer su práctica en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y entrenar en una pista de obstáculos que, según sus palabras, “es muy importante para poder crecer y terminar destacándose en esta disciplina”.

OTROS CHUBUTENSES EN COMPETENCIA

Además de Serio, otros chubutenses integran las selecciones argentinas que, hasta el momento conservan el segundo puesto en el medallero, apenas por debajo de Brasil, con 26 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce.

Quienes representan a la provincia son: Jerónimo Boque en Escalada deportiva, oriundo de Puerto Madryn; Salma Antorena en Tiro deportivo, de Río Senguer; Tobías Weise en Gimnasia trampolín, oriundo de Trelew; Ariel Flores Cheún, también en Escalada deportiva de Trelew; Ariel Proboste, en la disciplina de Lucha libre, de la ciudad de Rawson; Moira Miranda, triatlonista de Rada Tilly; e Ian Subiabre, destacado futbolista oriundo de Comodoro Rivadavia.