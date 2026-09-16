Se viene la 8ª edición de los Juegos Intersedes de la UNPSJB

El encuentro deportivo universitario reunirá cerca de 300 estudiantes de las cuatro sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La competencia se desarrollará del 21 al 23 de septiembre en distintos escenarios deportivos de nuestra ciudad.

Este miércoles, en el Hotel Deportivo, tuvo lugar el lanzamiento de la 8ª edición de los Juegos Intersedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que tendrá a Comodoro Rivadavia como sede del 21 al 23 de septiembre. La actividad contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; y el rector de la casa de altos estudios, Gustavo Fleitas; además de miembros del gabinete municipal y representantes de la comunidad universitaria.

El evento, que cuenta con el apoyo del Municipio, convocará a alrededor de 300 estudiantes universitarios provenientes de las sedes de nuestra ciudad, Esquel, Trelew y Puerto Madryn, quienes durante cuatro jornadas participarán de distintas competencias deportivas y actividades de integración. La competencia contará con torneos en ramas masculinas y femeninas en ocho disciplinas: fútbol 11, futsal, handball, vóley, hockey, básquetbol, ajedrez y tenis de mesa.

Durante el lanzamiento, Macharashvili puso en valor el rol que cumple el deporte dentro de la formación universitaria y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la UNPSJB para fortalecer esta actividad. “El deporte es parte fundamental de la formación del ser humano, y más de los estudiantes”, afirmó el intendente, quien además remarcó que los Juegos representan mucho más que una competencia.

En esa línea, sostuvo que el encuentro permitirá que estudiantes de las cuatro sedes “se integren, convivan y compartan experiencias”, y señaló que “la práctica deportiva constituye también un espacio para acompañar a los jóvenes durante su trayectoria universitaria”.

El intendente también planteó la necesidad de continuar avanzando en infraestructura deportiva para la Universidad y ratificó el compromiso del Municipio de trabajar junto a la institución para fortalecer los espacios destinados a esta actividad. En ese marco, mencionó como uno de los objetivos el de dar continuidad al proyecto para las oficinas de la Dirección de Deportes de la sede Comodoro Rivadavia.

LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA VIDA UNIVERSITARIA

Por su parte, Martínez destacó el trabajo articulado entre el Municipio, Comodoro Deportes y la Universidad para concretar la propuesta, al indicar que “todo esto que se está concretando es por y para los estudiantes. De esta manera, Comodoro Rivadavia vuelve a posicionarse como sede del deporte universitario en instancias provinciales”.

También manifestó el objetivo de que la ciudad pueda recuperar en el futuro su lugar como sede de encuentros regionales, con la posibilidad de recibir a delegaciones de toda la Patagonia. En esa línea, sostuvo que “debemos acompañar al deportista que hoy hace una carrera universitaria. Eso tiene mucho valor para nosotros”.

En tanto, Fleitas destacó el trabajo del equipo de Deportes de la UNPSJB y el acompañamiento de las autoridades municipales. “No solamente nos preocupa una educación de calidad, sino también que cada uno de los jóvenes tenga la posibilidad de crecer, de relacionarse y de encontrarse bien espiritual y físicamente”, señaló.

Finalmente, el rector remarcó que la realización de los Juegos Intersedes es posible a partir del compromiso de los distintos actores involucrados, a la vez que valoró que Comodoro sea la anfitriona de las demás sedes universitarias de la UNPSJB.