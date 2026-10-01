La segunda master class de zumba del año recibió a la primavera

El evento reunió a más 200 participantes de todas las sedes municipales, en el gimnasio municipal del barrio Pueyrredón.

Silvia Lavalle y Alejandra Rodríguez, referentes del Área de Mantenimiento de la Salud, en conjunto con las instructoras, profesoras e idóneas, coordinaron una jornada repleta de baile, música y color, a la que asistieron más de 200 zumberas de las distintas sedes y subsedes municipales en el Gimnasio Municipal 2.

Este fue el segundo encuentro de la temporada de la actividad, teniendo en cuenta que en junio se realizó el primero en el Gimnasio Municipal 3 del barrio Máximo Abásolo.

Rodríguez resaltó: “pasamos una tarde hermosa. Esta master class fue alusiva a la primavera y fue la segunda de este año”. A su vez, recalcó la “gran cantidad de personas que se hicieron presentes en el Municipal 2 y que vinieron con toda la energía para disfrutar”.

La referente valoró el trabajo de las instructoras para llevar a cabo el evento y destacó el acompañamiento de Comodoro Deportes. Asimismo, Rodríguez manifestó que “en el sonido estuvo Marcelo Mamani y su equipo, a quienes le agradecemos por la buena predisposición”.

SEDES Y SUBSEDES

Escuela 211 (Cristina Sánchez), Gimnasio Municipal 2 (Carol Levién), Gimnasio Municipal 3 (Gallardo y Marisol Nahuekal), Gimnasio Municipal 1 (Ivana Carrizo y Paula Alvarado), CPB San Martín (Olinda Chiguay), Km. 5 (Débora Esquivel), Vecinal de Bº Mosconi (Vanesa Calderón), Gimnasio Gatti (Natalia Remolcoy), Gimnasio Juan XXIII (Aldana Vidal), Club Huergo (Alicia Sanduay), Escuela 517 (Nadia Erbes) y Divina Providencia (Lorena Ojeda).