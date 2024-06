Escupieron a Ramiro Marra en la calle

El jueves por la noche, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, sufrió un violento episodio en la calle cuando un individuo lo abordó con insultos y lo escupió en el rostro, todo captado en un video.

La agresión ocurrió mientras Marra caminaba por la calle y fue interpelado por el agresor, quien lo increpó: "¡Está solo, che!", en referencia a que el legislador no contaba con seguridad. Cuando Marra intentó continuar su camino, el individuo lo escupió en el rostro y le gritó: "¡Hijo de p... fascista!".

No pasa nada, no tenemos miedo. Queda en evidencia que los violentos son ellos.



Nosotros seguimos trabajando para hacer grande a nuestro país nuevamente

Manteniendo la calma, el legislador le preguntó al agresor si había consumido alguna sustancia: "¿Estás drogado, gil?", mientras algunas personas presentes intentaban alejarlo. En respuesta, el agresor, furioso, comenzó a gritar: "¡Qué drogado la con... de tu madre! ¡Vos, yo sé a quién le compras, hijo de p...! ¡La gente se muere de hambre!".

Tras el incidente, Marra reflexionó: "Me pasa por andar sin custodia", a la vez que le pedía perdón a las personas que lo esperaban. El mismo legislador compartió el video en redes sociales y destacó: "No pasa nada, no tenemos miedo. Queda en evidencia que los violentos son ellos. Nosotros seguimos trabajando para hacer grande a nuestro país nuevamente".

Posteriormente, Marra expuso en sus redes el perfil de quien sería el agresor: "Este es el pibe que me escupió ayer. Me parece gracioso que se hace el picante, pero en realidad me tiene bloqueado".