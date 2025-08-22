Esposa del arquero de Independiente fue testigo de la barbarie

Laura Rey, la mujer del arquero y capitán del Rojo, compartió un chat privado en el que se detallan los violentos episodios protagonizados por la barra de Universidad de Chile.

El escándalo que sacudió al partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 continúa generando repercusiones, y esta vez fue la propia Laura Rey, esposa del arquero y capitán del Rojo, quien alzó la voz con un relato estremecedor.

La pareja de Rodrigo Rey difundió en redes sociales un chat en el que empleados del club contaban el calvario vivido en la previa de la suspensión del encuentro, cuando la barra brava del conjunto chileno desató una verdadera pesadilla en la Tribuna Sur Alta del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Según el testimonio compartido por Laura, trabajadores de limpieza y vendedores fueron víctimas de humillaciones y ataques por parte de los violentos. Incluso se denunció que fueron desnudados y obligados a realizar acciones denigrantes que el propio testigo evitó describir públicamente.

Además, se informó que varios integrantes de la seguridad privada resultaron con heridas de gravedad, y que una joven mujer de seguridad sufrió un corte en el cuello. El mensaje era claro: “Vinieron a matar”, señaló con crudeza el relato, reflejando la magnitud de los incidentes.

La esposa del arquero no se limitó a compartir el testimonio, sino que también expresó su tristeza y bronca frente a lo ocurrido. En su cuenta de Instagram, escribió un extenso mensaje en el que pidió que se acabe con la violencia en el fútbol y que nunca más se permita el ingreso de barras a los estadios. “Esto no es fútbol, esto es la irrupción de inadaptados que arruinan lo que debería ser una fiesta”, aseguró.

A su vez, buscó evitar que los hechos se transformen en una disputa entre argentinos y chilenos. La mujer destacó el cariño que siente por Chile, pero criticó duramente a ciertos medios de ese país por difundir información que, según ella, no refleja la realidad. “Anoche perdimos todos”, sentenció, en un llamado a reflexionar sobre los límites del fanatismo y el costo humano de la violencia en el deporte.