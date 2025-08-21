Liberaron a los imputados de golpear y robarle al vendedor de tortas fritas

Pese a que uno de los tres aprehendidos es un hombre que se encuentra cumpliendo una condena de reclusión nocturna, igualmente fue liberado por el juez, desoyendo el pedido de la fiscalía para que quedara detenido.

Los dos hombres y la mujer detenidos el miércoles por la tarde en flagrancia, cuando golpearon salvajemente a un vendedor de totas fritas para robarle, ya se encuentran gozando de libertad, luego de haber sido sometidos a la audiencia judicial en las que se les imputó el delito.

Según lo que planteó en la audiencia de este jueves la Fiscalía, como parte acusadora, el incidente ocurrió alrededor de las 16.25 del miércoles, cuando la víctima, un vendedor callejero de tortas fritas, se encontraba trabajando en la esquina de Lisandro de la Torre y Roca.

Uno de los imputados se acercó a pedirle dinero y, ante la negativa del vendedor, se retiró. Minutos después regresó acompañado por otro hombre, una mujer y dos niños de 5 y 3 años.

Los tres adultos increparon nuevamente al trabajador y, como este se negó a entregarles dinero, lo golpearon en el rostro hasta tirarlo al suelo, le propinaron un puntapié y la mujer le arrojó una piedra. Acto seguido, se llevaron una bolsa de torta fritas mientras intentaban sustraerle otras pertenencias.

La escena fue advertida por policías que patrullaban la zona y quienes lograron aprehender a los tres agresores. La Fiscalía calificó el caso como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El juez interviniente declaró legal la detención y formalizó la apertura de la investigación. Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para uno de los imputados, ya que actualmente cumple una condena de reclusión nocturna, el magistrado interviniente solo resolvió imponer la prohibición de acercamiento y contacto de los tres imputados hacia la víctima.