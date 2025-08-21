Brasil: fue asesinada a golpes tras negarse a salir con un capo narco

En un espeluznante crimen que ha sacudido a la sociedad brasileña, Sther Barroso dos Santos, una joven de tan solo 22 años, ha perdido la vida en circunstancias trágicas. La historia que se despliega es una devastadora sucesión de eventos, marcados por la brutalidad y la injusticia.

El incidente se inició en lo que aparentemente debía ser una alegre velada; sin embargo, se tornó en una pesadilla cuando Sther fue increpada por Bruno da Silva Loureiro, conocido en el mundo delictivo como "Coronel", un temido líder del grupo criminal Terceiro Comando Puro (TCP) en la ciudad de Río de Janeiro. La festividad fue el desafortunado preludio de un horror inimaginable que culminó en violencia desmedida.

Testigos oculares manifestaron que la negativa de Sther a acompañar a "Coronel" desencadenó su ira. Dicho desacato, un acto de resistencia ante un individuo acostumbrado a imponer su voluntad por la fuerza, resultó en un ataque salvaje hacia la joven. Según se ha documentado, horas después del altercado, Sther fue dejada frente a su domicilio en un estado crítico. Vecinos y familiares se apresuraron a trasladarla al Hospital Albert Schweitzer, donde a pesar de los esfuerzos médicos, su vida no pudo ser salvada.

Los exámenes médicos realizados post-mortem arrojaron pruebas contundentes de que la joven no solo había sufrido por los golpes, sino que también fue abusada sexualmente y torturada antes de sucumbir a las heridas.

Su hermana expresó el profundo dolor en redes sociales: “Acabó con la vida de mi hermana en el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Solo Dios tenía ese derecho. Mi hermana soñaba con ser madre, soñaba con casarse. ¿Y ahora qué hago con mi vida sin ti?”.