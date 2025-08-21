San Martín de los Andes: lo torturaron y le cortaron tres dedos

Un episodio de extrema violencia conmocionó la noche del miércoles en el barrio Gobernadores Neuquinos, de San Martín de los Andes.

Al menos tres individuos armados irrumpieron en la vivienda de un joven y lo sometieron a una brutal agresión: lo ataron a una silla y lo torturaron durante horas, causándole heridas con armas blancas y amputándole tres dedos de una mano.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 20:30. De acuerdo a fuentes policiales, los atacantes mantuvieron a la víctima retenida, provocándole lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo antes de mutilarlo.

A pesar de la gravedad de sus heridas, el joven, de 34 años, logró huir y llegar hasta el departamento de su madre, donde pidió ayuda. Fue su hermana quien se comunicó con la policía. Al llegar, los efectivos hallaron al muchacho tendido en el piso, cubierto de sangre y con numerosas heridas cortantes.

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado y recuperándose.

En la casa donde ocurrió el ataque la policía encontró gran cantidad de sangre, evidencia de la brutalidad del hecho. De inmediato, se montó un operativo para dar con los responsables, quienes, según el relato de la víctima y su hermana, escaparon en un Volkswagen Vento de color rojo.

El auto fue localizado en el barrio Chacra 30, con cinco personas a bordo: tres hombres, una mujer y un menor. Todos fueron demorados en la Comisaría 43° y el vehículo quedó secuestrado.

En cuanto a la investigación, la principal hipótesis de la policía es que se trataría de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, aunque será la Justicia la que determine los motivos a medida que avance la causa.