Solicitaron 19 años de prisión para Sabag Montiel por el atentado contra Cristina Kirchner

La fiscalía solicitó una fuerte condena para Fernando Sabag Montiel y su compañera Brenda Uliarte, mientras que retiró la acusación contra Nicolás Carrizo.

Este jueves llegó a su fin el importante debate judicial relacionado con el intento de asesinato contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. En un alegato contundente, la fiscalía solicitó para el acusado principal, Fernando Sabag Montiel, una pena de 19 años de prisión. La encargada de presentar la acusación, la fiscal Gabriela Baigún, acusó a Sabag Montiel de intentar un homicidio triplemente agravado. Los cargos incluyen alevosía y violencia de género en la particular modalidad de violencia política, todo en carácter de tentativa.

Montiel está acusado de haber ejecutado un ataque que fue cuidadosamente planeado, habiendo fallado únicamente por circunstancias que escaparon de su control, al disparar un arma cuyo proyectil no fue eyectado.

Adicionalmente, la fiscal Baigún solicitó que la sentencia solicitada se unificara con una previa condena de cuatro años que Sabag Montiel ya había recibido por distribución y posesión de material pornográfico. De ser acatada esta petición, el tiempo que Sabag Montiel pasaría tras las rejas se vería incrementado significativamente.

Otro personaje clave en este juicio ha sido Brenda Uliarte, para quien la fiscalía solicitó 14 años de prisión bajo la acusación de haber cumplido un rol de partícipe necesaria en el conspirado acto criminal. En cambio, un destino diferente parece anunciársele a Nicolás Carrizo. 'El jefe de los copitos', como se lo ha dado a conocer, fue exculpado por la fiscal, quien retiró los cargos y promovió su absolución.

En su alegato, Baigún destacó la premeditación y el profundo odio político que alimentaron el atentado contra Kirchner, subrayando los tristes ejemplos de violencia política que viven los líderes.

Por parte de la defensa de Cristina Kirchner, cabe recordar que sus representantes habían pedido anteriormente 15 años de cárcel tanto para Sabag Montiel como para Uliarte, también bajo el cargo de homicidio agravado en grado de tentativa. Con respecto a Nicolás Carrizo, los abogados defendieron su absolución.

El abogado defensor de Carrizo sostuvo una estrategia diferente. Durante el juicio, solicitó la excarcelación inmediata parasu cliente argumentando insuficiencia de pruebas en su contra. Por ahora, el destino de los involucrados queda en manos del juez y su resolución, esperada con ansiedad en una Argentina expectante.