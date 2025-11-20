Son alrededor de noventa las personas abocadas a las tareas en terreno.

Está contenido en un 100% el incendio en El Pedregoso

La Secretaría de Bosques, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), emitió este jueves por la tarde noche un nuevo informe técnico donde destaca que el siniestro ígneo está contenido en un 100%.

Junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana chubutense, el SPMF coordina las acciones para extinguir el fuego que afectó vegetación, puntualmente matorrales, pastizales, bosque nativo, arbustos y plantaciones.

Son alrededor de 90 las personas abocadas a las tareas en terreno, incluyendo brigadistas provenientes de diferentes bases de la Comarca Andina, combatientes del SNMF, bomberos y personal de apoyo dependiente de instituciones.

En el marco de ese trabajo este jueves se logró contener en un 100% el siniestro ígneo gracias a las acciones que incluyeron recorridos y liquidación de puntos calientes con herramientas manuales, además de lanzamientos con medios aéreos.

En tanto, este viernes trabajará personal de las bases de Epuyén, Golondrinas y Puerto Patriada, realizando recorridos de líneas cortafuegos y mantenimiento de las mismas con herramientas manuales.

El esfuerzo es articulado entre la Secretaría de Bosques, Protección Ciudadana, Gendarmería, municipio, APSV, ANSV, Policía y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, entre otras instituciones.