"Estaba sobregirada": Brey la pifió feo y pidió disculpas

En el inicio de Indomables por C5N, este sábado a la noche la conductora Mariana Brey aprovechó el espacio para responderle a una televidente que el miércoles, tras la represión en el Congreso, le reprochó por una pregunta sobre la agresión a Pablo Grillo, y reconoció haber hecho una consulta "fuera de lugar".

Brey recordó que "una joven que se llama Valentina escuchó algo que yo dije, no le gustó y salió a la calle de forma espontánea para hablar con C5N", para luego mostrar el fragmento que días atrás se había vuelto viral.

"Es terrible lo que pasó. Pero lo peor es que, además de entender la pluralidad de voces, es grave tener en la mesa a una persona que duda de quién le pegó a Pablo Grillo; es terrible. Le debería dar vergüenza porque eso le podría pasar a cualquiera, incluso a conocidos de ella", sostuvo la joven que dialogó con el cronista de C5N en una de las movilizaciones contra el Gobierno.

Fue entonces que la periodista se tomó unos minutos para hacer un descargo dirigido hacia Valentina, pero también hacia los televidentes del canal de noticias.

"Yo estaba al aire cuando Valentina estaba en su casa. Yo ya no estaba al aire cuando ella salió en C5N, pero antes de irme a dormir vi viralizado y le agradezco porque me hizo reflexionar y darme cuenta de que yo hice una pregunta fuera de lugar, quizás estaba sobregirada ese día", remarcó la conductora.

En esta línea, Brey admitió que tuvo que "hacer autocrítica" por hacer "una pregunta mal formulada", y consideró: "Lo que sí quiero aclarar es que no había mala intención en mí, que no avalo la violencia. En principio me disculpo públicamente. Al día siguiente, la convoqué y pude charlar con ella en otro programa".

"Pregunté si había infiltrados, pero quizás fue una pregunta fuera de lugar o desubicada, en un momento en el que yo estaba sobregirada", concluyó la compañera de Diego Brancatelli.