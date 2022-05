Estiman que Chubut rondará en los 640 mil habitantes

La encuesta nacional se realizó este miércoles hasta las 18 y seguramente se completará jueves, viernes y sábado en las principales ciudades de Chubut porque en muchos hogares no pasaron los censistas. Se estima que el personal no fue suficiente y que pese a que muchos lo realizaron por internet, la geografía provincial no ayudó a agilizar las tareas.

Así lo indicó temprano Sonia Iralde, directora de Estadísticas y Censos de Chubut. En FM Chubut, la funcionaria admitió que hubo un inconveniente técnico con la aplicación CENSAR, que permaneció varios minutos congestionada, pero a media mañana el sistema se destrabó y los censistas pudieron continuar cargando los datos al sistema.

En Chubut, un operativo de 7.903 censistas urbanos visitaron los hogares hasta las 18, horario en que también los comercios estaban autorizados a volver a abrir sus puertas.

La información actualizada, provista por la Dirección General de Estadísticas y Censos, indicaba que en Chubut, siendo las 14 horas, se llevaban censadas en papel el 30% de las viviendas.

Las personas que realizaron el Censo Digital tuvieron que dejar el cartel pegado en alguna parte visible o dárselo a un vecino de confianza, con la información detallada de cuántas personas vivían y cuáles eran sus sexos (hombre, mujer, no binario).

En tanto, el Censo Digital ya superó el 50% de la población, llegando ayer martes a un índice de 116 mil hogares encuestados de manera remota. Se estima que la población de Chubut llegue a los 640.000 habitantes. Actualmente son 450 mil.