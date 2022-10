"Estoy desnuda": la excusa para que no suba el electricista

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la polémica esta semana por un comportamiento inesperado y singular, aunque no tiene que ver con su relación con Martín Redrado o con Matilda. Maite Peñoñori sorprendió a todos en Intrusos con un enigmático del extraño comportamiento que habría tenido Luciana Salazar con sus vecinos. La panelista del ciclo de América TV contó que unas filtraciones que había en el departamento de la ex Showmatch afectaban a la vecina, por lo que el electricista que contrató debía ingresar al domicilio de Salazar.

Pero según contó Peñoñori, la bailarina no dejó pasar al profesional y dio una justificación insólita. "La excusa que dio Luciana para no dejarlo pasar fue 'no puedo dejar entrar a nadie porque estoy desnuda'", reveló la panelista. La periodista siguió contando la inesperada polémica: "La vecina se ofreció a subirle ropa así le podía abrir, pero no hubo caso. Llamaron a un abogado y se documentó todo con un escribano. Imagínense lo harta que está la mujer que le salte el disyuntor como para llegar a eso".

"Los vecinos le dijeron ‘mirá, si no dejás que entremos, vamos a filtrar esto a los medios y se va a saber todo. Así fue que llamaron a un abogado porque tampoco quería ella que entre el dueño del departamento", concluyó Maite Peñoñori sobre el nuevo escándalo en el que quedó envuelta Luciana Salazar. Pero ante la polémica que se generó, la modelo rompió el silencio y se defendió.

QUE DIJO LUCIANA SALAZAR

Lejos de hacerse la desentendida sobre la fuerte acusación en su contra, Salazar charló con el portal PrimiciasYa y dio su versión de los hechos. "¡Es mentira! En mi casa está todo arreglado hace días. Esto está hecho por una persona, inventando situaciones que no fueron así, solo para ensuciarme", se descargó la bailarina.

En ese sentido, Luciana también contó que ya se presentó un acta por la "difamación injusta" y aseguró que está el intendente del edificio encargándose del tema. "Ya está arregladísimo y nunca existió el impedimento para que se suba a mi departamento. Sí al de otra vecina, que no dejaba ver el problema desde su departamento, pero justamente no era yo", insistió Salazar.

Sobre quién podría haber sido la responsable de difundir una versión de este escándalo, Luciana fue contundente: "Creemos que la que armó todo este conventillo fue esa vecina que no permite que miren el problema desde su departamento. Pero ya está constatado todo en actas por el intendente". Para cerrar, la bailarina aseguró que no descarta iniciar acciones legales contra quienes la acusaron injustamente.