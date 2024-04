"Estoy trabajando para ser campeón argentino"

El boxeador de Puerto Madryn, Jonathan ’Chúcaro’ Sánchez, que viene de derrotar al también chubutense José “El Paisa” Vargas y obtener el título Latino CMB, visitó Chubut Deportes y mantuvo una reunión con la integrante del directorio, Alejandra Ibrahim, acompañado de sus padres.

Durante la misma, el púgil dio a conocer lo planificado para este año, que tiene como objetivo principal ir en busca del título argentino de la categoría y la proyección de su carrera a nivel

internacional.

En la ocasión aprovechó para dialogar con prensa de Chubut Deportes. “La verdad que estoy feliz y muy agradecido por el apoyo que me dan mis padres, mi hermanas, mis hijos, porque ellos son mi equipo. Si bien soy un boxeador profesional, mi equipo es familiar, y por suerte pudimos traer un título más para mi ciudad, Chubut y la Patagonia”.

Luego agregó: “Yo en un principio iba a enfrentar a Coria, un zurdo, pero lamentablemente su manager no lo autorizó a pelear conmigo y a Vargas también se le cayó el rival, así que sobre la marcha se reprogramó y salió esa pelea que pude definir a mi favor y traer el cinturón. Esto me da fuerzas para seguir trabajando, entrenando y buscar nuevas posibilidades de poder seguir representando a Chubut de la mejor manera”, afirmó.

“Siempre es bueno pelear por un título y ser televisado. Al margen de que te ven los amigos y la familia está la posibilidad de que te vea algún promotor de otro lado y salgan peleas que es para lo que siempre estoy preparado. En esta categoría me siento bien, fuerte, pero si tengo que pelear en mediano, también me siento cómodo”, aseguró

“OJALA PUEDA PELEAR EN MI CIUDAD”

“La verdad que me gustaría mucho pelear en mi ciudad, hace 5 años que no lo hago porque no aparece ninguna propuesta, no hay un promotor que quiera arriesgar. Sale mucha plata organizar un festival y para nosotros intentarlo con mi familia se hace muy difícil. Ojalá pueda presentarme aunque sea en una oportunidad durante este año, sería muy lindo reencontrarme con mi gente”, aseguró.

LA VISITA A CHUBUT DEPORTES

“Por un lado vine a saludar y conocer a las nuevas autoridades con expectativas de lograr un apoyo que me ayude a paliar los costos que tiene esta carrera complicada del boxeo. Está todo caro y me vendría muy bien una ayuda económica para poder tener un buen soporte vitamínico y alimenticio y continuarestando de la mejor manera en cada pelea que haga”.

“En julio me gustaría pelear por el título argentino y ganarlo. Eso sería cumplir un sueño que tengo desde siempre. Y a partir de ahí, encaminar mi proyección internacional y salir a representar a mi país. Me tengo mucha fe, por mi manera de entrenar y como me cuido, además de tener la experiencia y edad justa para intentar el despegue. Sé que en esto podés perder, pero siempre será dando lo mejor”.