Estudiante herido de arma blanca en escuela nocturna

Un violento episodio tuvo lugar este martes por la noche en la Escuela de Adultos N° 768 “Ernesto ‘Che’ Guevara” de Puerto Madryn, cuando un joven de 25 años agredió con un cuchillo a un compañero de 20 en el interior del Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento.

Según informó la comisario Gloria Raffo, segunda jefa de la Comisaría Primera, la agresión ocurrió minutos antes de las 21 horas y fue alertada de inmediato a la guardia policial. Al llegar al lugar, el personal se encontró con la víctima tendida en el suelo y con una herida sangrante. Rápidamente, se convocó a una ambulancia del hospital Andrés Ísola, que asistió al herido y lo trasladó para su atención médica.

La investigación preliminar indica que ambos jóvenes son alumnos del establecimiento. El agresor habría salido del aula y regresado con un cuchillo, con el cual concretó el ataque. El arma blanca fue secuestrada por la policía y se confirmó que había sido llevada desde su domicilio.

Tras el ataque, el agresor rompió un cristal y se autolesionó, por lo que debió recibir atención médica antes de ser demorado y trasladado a la dependencia policial. Se encuentra detenido a la espera de la audiencia de control de detención.

Sobre el estado de salud de la víctima, Raffo explicó que “se encuentra bien, con lesiones leves en el rostro y en un brazo”, y que ya fue dado de alta. El joven radicó la denuncia correspondiente en la comisaría.

Las razones del ataque aún no fueron esclarecidas. La víctima manifestó no mantener una relación cercana con el agresor, más allá de compartir el aula. Según su testimonio, no existía ningún conflicto previo que justificara la reacción violenta.

La comisario Raffo remarcó que este tipo de hechos no son comunes en la institución: “Hablamos con la directora de la escuela y nos confirmó que nunca antes había ocurrido una situación semejante en el establecimiento”. La investigación continúa para determinar el motivo detrás de la agresión.

