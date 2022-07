"Ya he dado las instrucciones para que por decreto haya un aumento de 50 mil pesos", indicó el gobernador de Chubut.

Ex combatientes tendrán un aumento en sus pensiones

Mariano Arcioni encabezó este miércoles la apertura del Encuentro Provincial de Veteranos de Guerra de Malvinas que reunió en Gaiman a un centenar de ex combatientes de distintas localidades chubutenses. En la jornada, el mandatario anunció un aumento en las pensiones honoríficas y anticipó que tendrán funciones específicas en el nuevo convenio colectivo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Ustedes tuvieron la tarea de defender nuestras Islas y hoy tienen la tamaña responsabilidad de dejar el legado en las nuevas generaciones de lo que significa esa ¨malvinización¨ que tenemos que tener todos los argentinos”, destacó Arcioni en el acto desarrollado esta mañana en el Centro Arturo Roberts, donde además se realizó el descubrimiento de una placa en reconocimiento a los soldados que combatieron por la soberanía nacional.

Participaron además referentes de los Centros de Veteranos de Trelew, Puerto Madryn, Esquel y zona Noroeste, Comodoro Rivadavia, Rawson, Colonia Sarmiento, Gaiman y ex combatientes de El Hoyo, José de San Martín, Lago Puelo y Dolavon.

En su discurso, Arcioni consideró que “las palabras de agradecimiento y reconocimiento a los ex combatientes siempre son pocas respecto a todo lo que ustedes hacen, hicieron y van a hacer”.

Aseguró que el Estado “siempre va a estar en deuda con ustedes, por eso con la ministra (Mirta Simone) y con esta área específica que tienen los ex combatientes, se está trabajando para que sean parte del nuevo convenio colectivo del Ministerio de Desarrollo Social y haya misiones y funciones específicas para los ex combatientes”.

El gobernador indicó que “era un área prácticamente sin movimiento, por eso nos pusimos a evaluarla y a trabajar fuertemente”.

En ese sentido, anunció que “pese a los duros momentos económicos que atravesó la provincia, hoy estamos en condiciones de poder anunciar que decidimos aumentar las pensiones” para los ex combatientes. “Ya he dado las instrucciones para que por decreto haya un aumento de 50 mil pesos para cada una de ellas, que son 396 ex combatientes que cobran aproximadamente 93 mil pesos”.