Exfuncionaria pide a la Justicia que le devuelvan $3.000.000 incautados

La exfuncionaria de la Secretaría de Energía de Río Negro, Verónica Olea Picapietra, reclama a la Justicia Federal de Bariloche que le devuelvan los 3 millones de pesos que en un procedimiento de Gendarmería Nacional le secuestraron en noviembre de 2020, cuando fue interceptada en la ruta nacional 40 con el dinero en efectivo que llevaba en un vehículo oficial de la provincia.

La causa judicial por la situación de Olea Picapietra continúa su curso en la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires, tras la apelación al fallo en primera instancia que declaró nulo el procedimiento de la Gendarmería, en el que se detectó el dinero en efectivo en una caja de cartón. La causa está caratulada como infracción al artículo 303, referido al lavado de dinero.

Olea Picapietra, al momento de ser interceptada en un vehículo oficial, ejercía el cargo de directora de Energía Aislada de Río Negro y de manera inmediata la gobernadora Arabela Carreras exigió su dimisión, al igual que al esposo de la funcionaria, Alejandro Nahuelquín. Ambos ahora volvieron a la escena política en la disputa de cargos por la conformación de la mesa local de Juntos Somos Río Negro.

El expediente judicial tuvo su último movimiento el 2 de marzo con un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que declara “mal concedido el recurso de apelación interpuesto” por la exfuncionaria respecto de la restitución del dinero.

Olea Picapietra había reclamado a la Justicia Federal que le devuelvan los 3 millones de pesos incautados en ese procedimiento y alegó la pérdida debido a la creciente inflación que cifró en un 56%. “Ya se desvalorizó notablemente, perdiendo el poder adquisitivo de dicha moneda aproximadamente en ese porcentual”, esgrimió la defensa de la imputada en la presentación judicial.

“Con dos sentencias declarando la nulidad del procedimiento incluso, una inflación intolerable, la innecesariedad de la permanencia de la retención, hace que la sentencia aquí recurrida, resulte manifiestamente arbitraria”, esgrimió Olea Picapietra.

La jueza subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, en un fallo previo dijo que tenía en cuenta la solicitud de la exfuncionaria, pero la causa sigue abierta y el Juzgado de origen todavía no recibió la devolución del expediente. La magistrada no fijó plazos para definir por restituirle o no el dinero a Olea Picapietra.

La exfuncionaria insistió que el secuestro del dinero en efectivo que llevaba en una caja de cartón solo era posible si estaba relacionado a un delito y no se había acreditado esa situación, por lo que exige su inmediata restitución.

El dinero fue depositado por la Justicia en una cuenta del Banco Nación, según informó la fiscalía general en el expediente judicial donde remarca que “para mitigar los efectos de la depreciación monetaria” el Juzgado ordenó depositar el dinero bajo la modalidad de “plazo fijo renovable automáticamente -capital a intereses– a 30 días”, por lo tanto le genera intereses.

Fuente: Río Negro