Exitosa recaudación solidaria a beneficio de los Bomberos

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de Comodoro Turismo en la Expo Turismo, consistió en la venta de productos de la marca “Comodoro Alma Patagónica”, donde se recaudaron 3.106.000 pesos, que fueron destinado a los Bomberos de la ciudad. De esta manera, se fortalece el sentido de pertenencia a la marca ciudad y, al mismo tiempo, se brinda acompañamiento económico a diferentes causas comunitarias.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, indicó que “la noticia del monto final fue gratamente recibida porque refleja el compromiso y la solidaridad de nuestra comunidad. Cada vez que organizamos un evento, los vecinos no solo participan de las propuestas turísticas, sino que también se suman a colaborar con iniciativas solidarias que afianzan nuestro sentido de pertenencia con Comodoro”, sostuvo.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, expresaron su agradecimiento por el acompañamiento de la comunidad y adelantaron que lo recaudado, será destinado a la compra de insumos y equipamiento para fortalecer la atención de emergencias en la ciudad.

COMO COLABORAR

La Tienda Comodoro Alma ha estado presente en diversos eventos como la Expo Turismo, el Festín de Sabores, el ciclo “A la Luz de las Velas” y diferentes trekkings. Gracias a estas acciones, se han beneficiado instituciones como: Pediatría del Hospital Regional (compra de un electrocardiógrafo pediátrico) y Fundación Crecer (cobertura de terapias a más de 15 personas).

Asimismo, se han otorgado beneficios a la Asociación Civil Somos Azules; Unidades de rescate y cuarteles de la Comarca Andina (incendios de la Cordillera), Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly y Familias T21 (campaña integral con recaudación total de Tienda Alma + venta de fotolibros).

Además de los eventos masivos, los productos de la marca “Alma Patagónica” pueden adquirirse de manera permanente en tres hoteles de la ciudad: Lucania Palazzo, Austral y Gemma. Allí se ofrecen gorros de lana, gorras, botellas de aluminio, vasos térmicos, mates y remeras, entre otros artículos.