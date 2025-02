Fabián Alvarez estaba sentado cuando su hermano le disparó

Este lunes se formalizó apertura de investigación del crimen ocurrido el domingo en el barrio Abásolo, el sexto en Comodoro en lo que va del año.

Según se reconstruyó en la audiencia de control de detención, Fabián Andrés Álvarez habría sido asesinado por su propio hermano, Luis Francisco Alvarez, de un disparo en la cabeza.

El fiscal Juan Carlos Caperochipi solicitó se declare legal su detención, se le formalice el hecho en base a la calificación provisoria de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se dicte su prisión preventiva por 4 meses, lo cual fue concedido por el juez Mariano Nicosia.

COMO OCURRIERON LOS HECHOS

El fiscal se refirió brevemente al hecho a investigar, relatando que el domingo, siendo las 3.25 aproximadamente, el imputado se encontraba en un domicilio de la calle Huergo al 4500, compartiendo bebidas alcohólicas, en ronda, junto a sus hermanos y un primo.

En un momento -y sin motivo alguno-, Luis Álvarez extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, apuntó y efectuó un disparo hacia la cabeza de su hermano Fabián Álvarez que se encontraba sentado en el sofá.

La víctima fue traslada al Hospital Regional, pero llegó sin vida, siendo la causa de muerte “traumatismo encéfalo craneano producto de una herida con arma de fuego”. El imputado huyó del lugar.

Por su parte, la defensora pública, María Cristina Sadino, expresó que el hecho era claro, pero argumentó que el disparo no fue intencional; es decir un homicidio culposo. Sin embargo, admitió que su defendido no tiene un domicilio para ofrecer, por lo cual solicitó que la preventiva no se extendiera más de un mes.