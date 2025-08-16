Falleció el actor Alberto Martín

El artista falleció a los 81 años tras varios días de internación. Su última aparición televisiva había sido en 2024 en el programa de Carmen Barbieri.

Este sábado por la tarde se confirmó la muerte de Alberto Martín, reconocido actor del espectáculo argentino, quien había estado internado durante los últimos días luchando por su vida. Tenía 81 años y su fallecimiento generó profundo pesar entre colegas, amigos y fanáticos.

Martín había mantenido un perfil bajo durante el último año debido a complicaciones de salud. Su última aparición televisiva fue en 2024 en el programa Mañanísima (El Trece), conducido por Carmen Barbieri, donde se lucía preparando sus mejores platos, mostrando otra de sus pasiones además de la actuación.

Hace cinco años, cuando tenía 76, el actor fue operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Él mismo confirmó la situación, aunque con su habitual sentido del humor intentó restarle dramatismo: "Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo", dijo en un audio enviado al conductor de Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich.

En ese momento se mostró optimista con el resultado: "Veremos qué sale. Yo soy muy positivo en todo esto", y agradeció al equipo médico que lo atendió.

Tras conocerse su fallecimiento, varias figuras del ambiente artístico expresaron su dolor en redes sociales. Arturo Puig escribió: "Besos al cielo, querido Alberto", mientras que Marcelo de Bellis lo homenajeó con un video y varias imágenes retro del actor, recordando los escenarios y obras de teatro que compartieron: "Te amaré siempre, Alberto".