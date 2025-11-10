Fernández denunció "maltrato mediático" y habló de un proceso de cancelación

El expresidente reapareció públicamente en una entrevista por streaming y aseguró que desde el final de su mandato sufrió un trato injusto por parte de los medios. También cuestionó al juez Julián Ercolini y afirmó que los chats que se le atribuyen fueron manipulados.

Alberto Fernández volvió a la escena pública con una entrevista en el canal de streaming Blender, en el programa “Hay Algo Ahí”, donde se refirió al periodo de silencio mediático que atravesó después de dejar la presidencia. Según describió, experimentó “un maltrato mediático” y “un proceso de cancelación” que lo llevó a alejarse del debate público.

“Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí de que era mejor no salir”, expresó el exmandatario, quien relató que la situación lo llevó a un aislamiento autoimpuesto.

Fernández contó que recién en los últimos meses comenzó a recuperar “el aire” y las “fuerzas” para volver a opinar públicamente, impulsado por la preocupación por la coyuntura del país. Incluso reconoció que dudó antes de aceptar la invitación al streaming, un formato que consideró “raro” para él y ante el cual se preguntó si tenía lugar.

La aparición del expresidente en un medio no tradicional marca su retorno al discurso político fuera de los canales institucionales habituales, después de meses de ostracismo.

En la entrevista también se refirió a la causa judicial en la que se lo investiga por supuestos chats que habrían sido difundidos de manera irregular. Fernández aseguró que esas conversaciones no existen. “Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que lo periten porque el juez Ercolini no lo quería abrir. Lo abrieron y no existen esos chats”, afirmó.

Fernández fue especialmente crítico del juez Julián Ercolini, a quien calificó como “un magistrado que da vergüenza que siga siendo juez”, y denunció parcialidad en su accionar, comparándolo con lo ocurrido en la causa Vialidad que involucró a Cristina Kirchner.

Respecto a su expareja, Fabiola Yañez, el expresidente evitó profundizar, aunque insinuó que habría sido influenciada para impulsar la denuncia. “Creo que ella fue manipulada… Yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque tiene problemas que no quiero exponer, pero quiero que lo explique, que lo aclare”, señaló.

Fernández remarcó que toda la evidencia que desmiente la existencia de los chats está incorporada a la causa y pidió que se avance en la investigación.