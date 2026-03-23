Filmaron un grave episodio de crueldad animal contra un gato

El hecho fue registrado en video y se viralizó en redes sociales. La escena, ocurrida en el centro de la ciudad, reavivó el reclamo por sanciones ante casos de crueldad animal.

Un episodio de maltrato animal generó indignación este fin de semana, luego de que se difundiera un video en el que se observa a un hombre manipular de manera violenta a un gato con la aparente intención de lastimarlo.

El hecho ocurrió el sábado al mediodía en la intersección de Huergo y Chacabuco, en el centro de la ciudad y a pocos metros del cuartel de bomberos. La situación, registrada por testigos, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó un fuerte rechazo entre vecinos.

Embed

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por redes sociales y no tardaron en viralizarse, instalando nuevamente el debate sobre la necesidad de actuar con mayor firmeza ante este tipo de conductas.

En Argentina, la Ley 14.346 prevé penas para quienes ejerzan actos de maltrato o crueldad contra animales. En Comodoro Rivadavia, además, funciona un área específica dentro del Ministerio Público Fiscal que interviene en este tipo de casos.

Ante este escenario, desde distintos sectores insisten en la importancia de denunciar formalmente estos hechos y aportar pruebas que permitan avanzar en las investigaciones, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan.