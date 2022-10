Floppy Tesouro se quebró los dos tobillos y está en silla de ruedas

“Soy lisiada”, se tomó con humor su accidente Floppy Tesouro. La modelo reapareció el fin de semana en sus redes sociales y sorprendió a todos al mostrarse en silla de ruedas. Es que durante las grabaciones del reality The Challenge la ex Gran Hermano tuvo una fuerte caída y se quebró los dos tobillos. Ahora deberá afrontar un extenso tratamiento para poder recuperar la movilidad de sus pies.

El reality en el que participa se trata de un programa de supervivencia que contará con la conducción de Marley. Entre los concursantes están Stefano Yeyo de Gregorio, Benjamín Alfonso, Rodrigo Mora, María Fernanda Callejón, Sofía Jujuy Jiménez, Eva Bargiela, Lizardo Ponce, Carolina Duer, Julieta Puente, Jonás Gutiérrez, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Claudia Albertario, el cantante Octavio Appo, y Virginia Elizalde.

El programa de Paramount contará con producción de Boxfish (Masterchef, El Hotel de los Famosos, 100 argentinos dicen). Se trata de un ciclo de supervivencia en el que los participantes se dividirán en equipos para luego realizar juegos y eliminar a compañeros. Ya se grabó durante 18 días en el mes de septiembre, durante los que los concursantes estuvieron aislados y tuvieron que vencer diferentes pruebas físicas.

Antes de ingresar al programa, en La Once Diez, la modelo se mostraba feliz con su incursión en el reality: “Tiene que ver mucho con lo que hago que es el fitness que hago hace años, que no solo me gusta cuidarme por el cuerpo sino por la salud”. En esa misma charla, se había referido también a los rumores de romance con Mante, el hermano de Meme Bouquet, la pareja de María del Cerro: “Forma parte de un grupo de amigos y nos llevamos recontra increíble, el día que esté en pareja lo voy a contar porque no tengo ningún problema. Estamos los dos solos en estos momentos, nuestro grupo de amigos es muy grande y somos los dos que estamos solteros”.