Flor Vigna contó cómo pescó infraganti a Luciano Castro con Siciliani

A cuatro meses de haber comunicado su separación de Luciano Castro, Flor Vigna vuelve a ser el centro de atención debido al inesperado romance del actor con Griselda Siciliani, una actriz con quien él tuvo una relación muchos años atrás, ya que según contaron, ella le habría encontrado unos polémicos chats a su ex con quien ahora es su pareja.

Es que, para muchos conocedores de la farándula y el espectáculo argentino, la flamante relación entre el ex de Vigna y Sabrina Rojas, y la ex mujer de Adrián Suar, fue una total sorpresa, mientras que al parecer para los más cercanos fue algo que ya se sabía en los entretelones de su vida privada.

Es en ese contexto que, en medio de la avalancha de información y rumores, la cantante decidió hablar con los medios para expresarse sobre el tema y para que estalle el escándalo. En las últimas horas se conocieron más detalles de la relación que Luciano y Griselda mantuvieron, al parecer, mientras él todavía estaba en pareja con la ex Combate.

En el programa de El Trece, Socios del Espectáculo, consiguieron la palabra de una de las protagonistas de la historia, quien confirmó algo que se venía rumoreando desde la semana pasada y que tiene que ver con un posible triángulo amoroso.

La cantante y bailarina fue tajante cuando le consultaron sobre los chats: “Sí. Los mensajes existían desde antes. Espero que nunca más me pase. Las cosas son quizás un poco más complejas, pero prefiero guardármelo”.

Lejos de tener más ganas de profundizar en el tema, la artista afirmó que no tiene relación con Griselda, remarcó “que no se cruzaron” desde que se confirmó el flamante romance con Castro y que tampoco tiene ganas de verla.

“Quiero de verdad que pase todo rápido. Sé que me va a llegar un gran amor. Con Luciano tuvimos cosas muy lindas y valió la pena, pero fue hasta acá”, expresó intentando dar por cerrado el tema.

Pese a la insistencia del notero del programa, Vigna no quiso agregar nada más pero sí habló de sus propios sentimientos: "Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Yo no voy a decir nada. Hablé con Lucho hace poquito y listo. Tengo ganas de que vengan cosas buenas, de dejar todo esto atrás”.

“Si te soy sincera, me hubiera quedado encerrada en casa porque no me sale hablar de esto por ahora, pero tengo que trabajar", sentenció Flor, quien demostró querer dejar atrás el mal trago y enfocarse en su carrera musical y actoral, donde también confirmó que estará protagonizando una serie muy importante en el poco tiempo.